La presidenta contó que la gente de Monte Nievas pide que Rubén Alison se postule para el peronismo en 2023. «Durante varios años tuvo una muy buena gestión, habrá tenido cosas por arreglar pero lo que hizo en los años que estuvo en el Municipio fue excelente para Monte Nievas», sostuvo Medina.

«Si Rubén Alison tiene el consenso lo vamos a apoyar. Desde la Unidad Básica apoyamos al candidato que quiere el pueblo», volvió a remarcar la presidenta.

Además, no dejó pasar la oportunidad para remarcar que, siempre que esté a su alcance, va a evitar que haya internas en Monte Nievas porque eso debilita y no suma para el peronismo. «No me gustaría que hubiera una interna, muchas veces quedan grietas en los compañeros. Yo quiero la unidad y que el peronismo crezca», dijo contundente la entrevistada.

Medina sostuvo convencida que una interna no conduce a nada y les aplicó un correctivo a todos aquellos que quieren plantear una interna en Monte Nievas. «Hay que limar perezas, dar vuelta de página y comenzar de nuevo, el peronismo debe estar unido», expresó la presidenta de la Unidad Básica. «Entre todos hay que sacar al peronismo adelante».

«Empezamos a hacer reuniones y se ha sumado mucha gente para trabajar», contó. «Queremos que las personas se acerquen a la Unidad Básica, siempre van a tener un lugar para opinar y yo los voy a escuchar», remarcó Medina.

«Este es un pueblo peronista, siempre lo fue. Quiero que gane el peronismo a Monte Nievas», expresó tajante Medina.

En diálogo con este medio, Silvia Medina comentó las cosas que se están haciendo desde la Unidad Básica para ayudar al pueblo. «Conseguimos a una maestra de apoyo para la primaria y se ofreció otra compañera para ayudar a los chicos del secundario. También se están haciendo arreglos en el edificio y estamos entregando bolsas con mercadería para todos aquellos que lo necesiten: madres solteras, familias, adultos mayores».

La presidenta aseguró que las bolsas están completas de mercadería: aceite, fideos, harina, azúcar, yerba, salsas, lentejas, galletitas, leche, mermelada y demás productos. Se pueden retirar en la Unidad Básica de 16 a 18 horas. «La persona que lo necesite lo puede venir a buscar», aseguró.