Rondina reveló lo que le dijo a Battaglia tras el triunfo de Boca

Sergio Rondina, el entrenador de Central Córdoba, habló después del partido que su equipo perdió como local por 2-1 frente a Boca Juniors por la Copa de la Liga y contó la charla que mantuvo con Sebastián Battaglia.

«Yo creo que no pasa por una jugada puntual. Me parece que lo perdimos nosotros por errores puntuales, sobre todo en el primer gol y el penal errado. Hicimos un desgaste muy grande y nos costaron los últimos 20 minutos», reconoció en diálogo con Fútbol Permitido por C5N.

También descartó que el defensor tenga «licencia» para pegar más que otros jugadores. «Yo creo que son las características del jugador. Los árbitros ya los conocen, juegan al límite. En la cancha no pareció que haya sido una patada artera. Me parece que con una amarilla se solucionaba, para mí no era para roja directa», afirmó.

Central Córdoba está séptimo en la Zona B de la Copa de la Liga, a 11 puntos del puntero Estudiantes. Por la próxima fecha visitará a Godoy Cruz en Mendoza, el lunes 2 de mayo a las 20 horas.