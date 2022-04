María Valenzuela reveló nuevos detalles sobre su delicado estado de salud: «Casi me caigo de cola»

La actriz María Valenzuela reveló detalles sobre su delicado estado de salud originado a raíz de un tratamiento odontológico mal hecho que le provoca dolores para comer y por los que adelgazó mucho de peso.

En marzo pasado, Valenzuela explicó el por qué de su delgadez: “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer”.

“El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel, te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina”, detalló la actriz.

Tiempo después contó que emprendería su viaje a la capital de Tierra del Fuego para seguir su tratamiento con su odontólogo de toda la vida, quien trabaja allí actualmente. De todos modos, también se trata de un trabajo en conjunto con profesionales que están radicados en Buenos Aires.