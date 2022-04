El fallo estuvo a cargo de la jueza Ana María Carriquiry. La magistrada ordenó que un niño de dos años sea inscripto como hijo de una madre y dos padres: uno biológico y otro de crianza.

El padre biológico hizo la demanda de filiación tras enterarse que el niño era su hijo con una prueba de ADN. La madre le dijo que podía ser suyo luego de un año de que estuvieron separados. La mujer murió semanas después.

Sin embargo, la causa avanzó y el padre que lo reconoció pidió a la Justicia argentina compartir la paternidad, ya que apartarlo podría perjudicar la personalidad del niño.

El papá biológico accedió y dijo que quería lo mejor para su hijo, admitiendo que al único que conocía era al que lo venía criando.

La jueza Ana María Carriquiry decretó la inaplicabilidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación argentina, que establece como máximo dos los vínculos filiales y ordenó la emisión de un nuevo acta de nacimiento del niño con los tres apellidos de los progenitores.

«Lo he fundado también en los tratados internacionales de la que Argentina es parte, sino queda en que no nombramos a los tratados. He tenido en cuenta la resolución de la Corte Interamericana, que dice que no hay solo un modelo de familia», afirmó la magistrada.

Dijo que había que sumar afecto en la vida del niño y que a su parecer esa fue la forma correcta. Carriquiry además le escribió una carta en un lenguaje muy sencillo justificando los motivos de su fallo.

«Por eso, lo único que hice fue reconocer el derecho que tenés a tener dos papás que te críen, te cuiden. Porque, en definitiva, lo único que interesa es multiplicar amor», expresó la magistrada al final de su escrito.

La jueza comentó que no es la primera vez que se dirige así a un niño, ya le escribió una carta también a un niño mapuche en otra causa judicial. «El niño se va a encontrar en algún momento con tres apellidos y tres papás, entonces, yo le explico a él y le hablo desde el amor», resaltó.

El caso conmocionó a todos al final del juicio y también en la redes sociales, donde tomó estado público casi ocho meses después.

Fuente: El Diario