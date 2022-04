La encuesta que hizo la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidades consultó también sobre la organización para el cuidado diario de hijos e hijas. La ayuda que encuentran las mujeres es mayor entre amistades y familiares que de sus parejas.

Más de la mitad (56,8%) adujo que el progenitor no conviviente no participa ni se responsabiliza de ninguna situación respecto de hijos e hijas. El 19,8% participa o se responsabiliza solo en algunas situaciones, el 12,5% participa o se responsabiliza solo si se le solicita, mientras que un 10,9% participa y se responsabiliza siempre.

Según el sondeo, el mayor porcentaje (26%) dijo que tiene ayuda de otros familiares y amistades, el 18% se organiza con su pareja actual y el 17% se organiza contando con las horas que asisten a una guardería/jardín/escuela.

Hay un 15% que se organiza sola porque no cuenta con ayudas o instituciones para el cuidado de sus hijas e hijos; el 13% contrata o le paga a una persona para que queden a su cuidado.

Un 6,1% se organiza en días establecidos por arreglo entre padres y madres; el 3% lo hace mediante un régimen establecido por el Poder Judicial. El 1% manifestó que sus hijas e hijos ya son mayores y se organizan por su cuenta, mientras que con menos del 1% se mencionaron otras categorías como: se quedan solos; las/os hijas/os mayores cuidan a las/os más chicas/os; se organizan con redes de cuidados comunitarios/barriales; se organiza sola/o porque no cuenta con ayudas o instituciones para el cuidado de sus hijas/os

El 10% de quienes respondieron tienen hijas/os con algún tipo de discapacidad.

El 44% de los progenitores no convivientes tiene trabajo formal («en blanco»), el 33% tiene trabajo informal (no está «en blanco»), el 18% desconoce la situación porque no tiene ningún tipo de contacto, el 4% está desocupado y el 1% es jubilado.

En cuanto a los bienes del progenitor no conviviente, más de un 27% desconoce la situación porque no tiene ningún tipo de contacto, un 26,9% manifestó que el progenitor no tiene propiedades a su nombre, el 26,5% es propietario de alguna vivienda o posee bienes a su nombre, mientras que el 19,2% dijo que el progenitor posee propiedades o bienes, pero están a nombre de otras personas.

