En vistas de las elecciones 2023, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confía en que el año próximo, un radical se convierta nuevamente en Presidente de la Nación.

En entrevista con TN, Morales develó en qué alianza evalúa como factible ser candidato y criticó las internas partidarias, al afirmar que «la gente está harta del sistema político. No da para tirar tanto de la soga».

Tras participar en una reunión con dirigentes del PJ no K, afirmó que «soy partidario de que Juntos por el Cambio se amplíe a sectores del peronismo», sin descartar una fórmula con un dirigente peronista. Y en simultáneo consideró que «si estuviéramos gobernando nosotros, algunos sectores del peronismo ya nos estarían empujando».

Consultado sobre el asado que compartió con dirigentes peronistas y su significación, explicó que «es diálogo. En los últimos dos meses coincidimos y nos pusimos de acuerdo en dialogar, muy preocupados por la situación económica y social, por la marcha del Gobierno. Hay una coincidencia central en que la grieta no le sirve al país, que hay que restablecer el diálogo entre los dirigentes de todas las fuerzas»

Desestimó un frente electoral «antigrieta», ya que «falta tiempo para definiciones políticas. Nosotros ratificamos nuestra pertenencia a Juntos por el Cambio. Pero sí es posible que avancemos en alguna agenda legislativa, porque también preocupa que la crisis del Gobierno paralice no solo al Gobierno sino al Congreso. Hablamos de que algunos proyectos de políticas públicas los podamos trabajar juntos. Por ahora es esto».

Y adelantó que volverán a reunirse, «tal vez mensualmente. No solo para analizar la situación, sino para actuar en concreto en el Congreso, que es muy importante cuando hay un Gobierno que no resuelve problemas, una inflación que no se controla, una situación económica muy compleja».

Sobre el apodo de que Morales sería «el más peronista de los radicales», afirmó que «yo soy radical hasta los huesos. No me cae mal, el peronismo es un partido nacional, histórico, como el radicalismo, que somos centenarios»

En relación a su presidencia de la UCR que asumió hace cuatro meses, y el eventual condicionamiento como gobernador, Morales aseguró que «no me genera ningún condicionamiento ni contradicción».

«Soy gobernador, tengo que tener vínculo con el Gobierno nacional, debo dialogar con el Presidente, con ministros… no tengo tanto diálogo con la vicepresidenta, con la que no se puede hablar. Y como presidente del radicalismo aporto a fortalecer a Juntos por el Cambio desde la racionalidad, parado en el centro, ni en la izquierda, ni en la derecha, en contra totalmente de la grieta.

En cuanto a la competencia presidencialista en JxC y su propio lanzamiento, explicó que «lo que pasa es que si no hay un candidato radical van todos a chuparle las medias a otros candidatos del PRO. Y no estamos como en el 2015, el radicalismo tiene más musculatura».

«Por eso siempre abogo para que otros dirigentes del radicalismo se animen y sean candidatos y lucho para un presidente radical en el 2023». Y si bien le gustaría una fórmula completamente radical, «tenemos que estar abiertos a cruzar fórmulas.

Se mostró también partidario a ampliar JxC «a sectores del peronismo. Falta tiempo todavía». Negó la posibilidad de ser vicepresidente en una fórmula con Patricia Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta.

«Yo quiero ser presidente, y quiero un radical de presidente. No tengo el plan que tienen algunos en la cabeza de ir de segundos del PRO. Quiero un radicalismo protagonista, que lidere, que marque el respeto que tenemos que tener en los partidos que formamos una coalición, que no tiene que tener dueño. Tampoco acepto dueños».

«Sabiendo que somos una fuerza política no infalible, pero que va aportar, que tiene principios, que tiene valores, capacidad de gestión, que no piensen que somos trogloditas que no entendemos. Abrazamos la agenda global, de la lucha contra el cambio climático, ordenamos las cuentas, tenemos superávit fiscal, tenemos proyectos, hemos puesto orden, estamos en condiciones de gobernar la República Argentina».