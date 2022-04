Del acto participaron el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; Ricardo Delfino, intendente de Catriló; el subsecretario de Justicia y Registros Públicos, Pablo Boleas y el director general de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, Guillermo Rubano.

El programa provincial de “Fortalecimiento de Asociaciones Civiles” está destinado a dar apoyo aquellas instituciones que deban regularizar su personería jurídica. En base a esto, se hizo entrega de cinco certificados al día a entidades de la localidad: el Instituto Catriló “Dr. Ernesto López”, el club los Ranqueles de Cayupan, la biblioteca Popular «Olga Orozco», la asociación Española de Socorro Mutuos y la asociación Cooperadora Hospital «Amada Gatica».

Por otro lado, el ministro Ariel Rauschenberger y el intendente Ricardo Delfino entregaron dos actas de protección de la vivienda a vecinos que cumplimentaron el trámite correspondiente.

El ministro, Ariel Rauschenberger expresó que “hoy vinimos hacer este trabajo con el equipo de nuestro Ministerio, con esta idea que nos plantea el gobernador, Sergio Ziliotto de estar cerca de la gente, estar cerca del territorio. En este caso hoy con las instituciones que son tan importantes para una localidad. En primer lugar agradecerles por el trabajo que hacen porque dedican parte del tiempo con su familia por estar en una institución y entonces nosotros entendemos que desde el Estado tenemos que estar acompañándolos para hacer las cosas más fácil. Para eso hay un programa del Gobierno, el programa Fortalecer para asesorarlos, acompañarlos y ver de qué manera podemos dar respuesta a los problemas que tienen las instituciones en particular, agradecerles que se hayan acercado”.

Onelia Satuyo, una vecina que completó el trámite y hoy recibió el acta de su vivienda, manifestó que “el trámite lo hice por seguridad de que este bien protegida y que nadie venga a interferir en esta vivienda. Estoy contenta y segura que ahora voy a estar tranquila acá, que nadie a venir a decirme esto no es tuyo. Hace 25 años en esta casa y es muy difícil salir sin nada. Gracias al intendente hoy me encuentro con una alegría muy grande y con la visita del ministro, una sorpresa que no me esperaba, nunca supe que me iba a llegar esto”.