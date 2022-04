La firma tuvo lugar el martes en la sede de la Administración Provincial de Energía (APE), de la cual participaron el secretario de Energía y Minería, Matías Toso; el administrador General de Energía, Cristian Javier Andrés y representantes de la empresa que resultó adjudicataria, Unión Transitoria Proyectos y Obras Americanas S.A – Napal y Muñoz S.A.

El contrato consta de una refuncionalización completa de la ET, con un presupuesto total de $ 753.726.000 pesos. Incluye un transformador de alta tensión y todas las salidas de distribución de media tensión, entre otras mejores técnicas que incluyen equipamiento electromecánico de importación, y que permitirá distribuir mejor las cargas en toda la zona sur de la Provincia. Además, se establecerá el vínculo de comunicación entre la ET Guatraché y la ET General Acha.

«El contrato para la obra definitiva de la estación de alta tensión de Guatraché, es un paso muy importante para nuestro sistema, un compromiso que tomó el gobernador ni bien asumió, junto con Matías Toso, tanto para iniciar la gestión, como para hacer la obra de transición que ya la tenemos en marcha, y así poder encarar el pliego y comprometer los fondos para dicha obra», mencionó Cristian Javier Andrés a la Agencia Provincial de Noticias.

Atender los requerimientos del servicio insumió un esfuerzo operativo que implicó incrementar y redoblar los recursos para brindar el servicio durante el tiempo que tomó repensar el proyecto, el proceso licitatorio, hasta llegar al día de hoy con la firma del contrato.

A partir de la renovación de toda la obra, será posible operar nuevamente con cobertura total del servicio en la zona, también en los momentos de pico de demanda. “En este sentido, aliviar los esfuerzos logísticos de personal y de recursos, nos permite dedicarnos a otros puntos de las redes trabajando en la mejora de otras zonas. Cabe destacar, que la obra que se está encarando es de última generación, moderna, con telecontrol y con ventajas que se van a traducir en un mejor servicio y en una mayor eficiencia del sistema eléctrico para las y los pampeanos de la región”, destacó Toso durante la firma.

El hecho de contar con redes modernas implica un avance en la transición energética, preparando al sistema para cumplir el objetivo de generar energía en La Pampa con recursos locales para brindar mejor servicio a precios razonables al sector productivo y a los hogares.

Fuente: El Diario