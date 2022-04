En el bloque del FreJuPa hubo satisfacción porque los organismos de control remarcaron que no hubo evasión ni delito en los alquileres entre el gobierno provincial y Pampetrol, que tampoco fueron un «dibujo». Pero no hubo espacio para defender al ministro Franco por su exabrupto, apenas para tirarle la pelota al gobernador Sergio Ziliotto acerca del mérito para pedirle la renuncia o no. Hubo matices en la profundidad de la autocrítica.

El diputado del PJ y vernista Julio «Tato» González consideró que la intervención de los dos organismos «echó luz» sobre las sospechas que se generaron con la viralización de las palabras de Franco y pareció intentar cerrar la discusión.

Sin embargo, el diputado del Pj, Espartaco Marín, reconoció que las declaraciones fueron «desubicadas y desafortunadas». De todos modos, recriminó el «oportunismo político» de la oposición de cuestionarlo después de varios meses,recién después de que el audio se viralizara y explotara en los medios nacionales.

Para Marín fue «esclarecedor» el informe de los órganos de control, hubo un alquiler, se cobró y se tributó Ganancias. «No se evadió Ganancias ni se inventó el alquiler», resumió.

«Después, la oportunidad, mérito y conveniencia de la gestión, dentro del marco de la legalidad, lo evaluará el Ejecutivo», remarcó.

Marín admitió que también fue un error «innecesario» que el funcionario pidiera parar la grabación en diciembre, más aún en una reunión legislativa con representantes de la oposición. Y dijo que solo el gobernador tiene la facultad para pedirle la renuncia.

«No vale todo, tienen que informarse un poco más», reprochó a los opositores.

El diputado del PJ, Facundo Sola, coincidió en la lectura general, pero profundizó la autocrítica. «Le erramos el vizcachazo si creemos que el problema es la viralización de un audio. El problema es lo que se dijo, el ministro lo reconoció, hagamos una autocrítica. La única que se dio cuenta fue la diputada Fonseca, nobleza obliga reconocerlo», se diferenció del resto de su bancada.

«Tenemos que guardar cuidados porque por sacar agua para su molino vamos a ayudar a dañar a Pampetrol. Celebro esta reunión, pero tenemos que mejorar los controles. Quiero dejar prendida la autocrítica, si la gente se distancia de la política es por prácticas de la política. Esta reunión debió hacerse a la semana del exabrupto de Franco y no después de la viralización del audio», concluyó.

Fuente: El Diario