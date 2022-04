Todo parece indicar que Ángela Leiva volvió a encontrar el amor en Gabriel Mikelovich, el percusionista de su banda. Los fanáticos de la cantante ya descubrieron el romance durante el verano e insistieron en todos los posteos para que lo oficializara. Sin embargo, la confirmación nunca llegó y ahora se habría conocido el motivo.

Según la información que dio Luli Fernández en Socios del Espectáculo (eltrece), Gabriel estaría esperando un hijo con su exnovia. Esta data surge justo cuando ambos parecen estar juntos disfrutando de la nieve en la Patagonia Argentina. Según los Instagram de ellos, no solo comparten el paisaje: también comparten los anteojos de sol.

Qué contó Luli Fernández sobre el nuevo amor de Ángela Leiva

En los últimos meses, y ante la insistencia de la prensa y de sus fans, Ángela Leiva desmintió tibiamente su romance con Gabriel Mikelovich. Se sabe que las redes sociales no mienten a la hora de deschavar amores, y ellos se muestran separados pero juntos en sus vacaciones por la Patagonia.

Él intentó despistar en su Instagram y apuntó a que, en realidad, está de viaje en Aspen, mientras que la cantante y actriz está en San Martín de los Andes. “Están en lugar exclusivísimo, carísimo, es en San Martín de los Andes, en Chapelco, en un lugar que se llama ‘Las Pendientes’, al que no se accede salvo que seas propietario”, apuntó Luli.

La panelista aseguró que Ángela no sabe nada del embarazo. Todo indicaría que la mujer en cuestión estaría a punto de parir. Lo único que se sabe de ella es que se llama Oriana, y su testimonio es uno de los más buscados por las últimas horas.

“Ella está enfurecida, por supuesto, está por tener a este bebé. Según lo que me dijeron: ‘A él no le ha importado nada de este embarazo, así que seguramente ella no sepa sobre esta situación’”, contó Luli Fernández sobre la información a la que pudo acceder.

Esta amiga de Oriana lanzó una advertencia para Ángela y Gabriel: “Dijo que ni se les ocurra salir a desmentirla, porque va a mostrar todas las fotos y las pruebas”.