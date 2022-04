El gobernador Rodolfo Suarez le exigió celeridad al presidente Alberto Fernández para que resuelva el laudo arbitral que definirá el futuro de la construcción de Portezuelo del Viento. Incluyó en el planteo un pedido de autorización para invertir en otras obras los 1.023 millones de dólares asignados originalmente a la represa, ante un eventual fallo desfavorable para la provincia. En este sentido, el Gobierno de Mendoza cuenta con un potencial menú de proyectos alternativos entre los que figuran otras represas y un Máster Plan de obras hídricas.

En el marco de la disputa que enfrenta a Mendoza con las otras cuatro provincias del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) por la obra hidroeléctrica proyectada en Malargüe, Suarez dejó asentado ante la Nación la intención de su gobierno de que los recursos que hoy están comprometidos para Portezuelo no queden inmovilizados y se puedan inyectar inmediatamente en otras obras. El mandatario provincial considera que si Fernández le da la razón a La Pampa y demanda un nuevo Estudio de Impacto Ambiental Regional, eso implicará una “dilación sin sentido” por lo que decidirá inmediatamente ir por un Plan B.

En esa alternativa el gobernador mendocino quiere invertir los 1.023 millones de dólares en obras hídricas, de generación de energía y que permitan ampliar la capacidad productiva de las diferentes regiones locales. Advirtió que antes de avanzar por esta vía consultará a los diferentes sectores de la sociedad mendocina sobre el destino de esos recursos.

El equipo de Gobierno ya tiene algunos proyectos en carpeta sobre los que se podría avanzar si se termina de desvanecer el sueño de Portezuelo. Entre ellos figuran las represas de El Baqueano, proyectada en San Rafael sobre el Río Diamante, y Uspallata, sobre el Río Mendoza en Las Heras. No obstante, estas iniciativas se encuentran todavía en la etapa de estudios de factibilidad.

En tanto, esta semana el Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) aprobó una propuesta surgida de la Comisión de Agua y Saneamiento que plantea el diseño y la formulación de un Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico (2022-2023) en el que se establezcan las bases de la gestión del agua de Mendoza para la próxima década.

Según resaltaron desde el organismo, uno de los ejes de la iniciativa es el plan de obras elaborado por el Departamento General de Irrigación, cuya planificación ya tiene un avance concreto.

El plan de Irrigación

Este programa de inversión demandaría un total de U$S 377.758.500 y cuenta con 31 proyectos de revestimiento o entubado, apuntados a desarrollarse en las cuencas de los ríos Mendoza, Tunuyán Inferior, Tunuyán Superior, Diamante y Atuel.

Se dividen entre riego acordado, es decir por turnos a partir de las necesidades de los regantes, o a demanda, que plantea que los usuarios rieguen cuando lo deseen y para ello es necesario la previa construcción de un reservorio de agua.

El alcance de esta treitena de iniciativas beneficiaría a al menos 614.277 hectáreas y a más de 23.500 usuarios. Hay 8 que cuentan con un diseño terminado y sólo faltaría el pliego licitatorio. Otros 6 tienen anteproyectos elaborados, mientras que los 17 restantes se encuentran recién perfilados y en las primeras etapas de planificación.

En el Río Mendoza hay cinco de estas propuestas, todas con un avance concreto y con la posibilidad de ser licitados. Abarcan una superficie de 25.078 hectáreas, alcanzarían a 7.976 usuarios y demandarían una inversión de U$S 79,5 millones.

Incluye un revestimiento y entubado de 53 km del sistema Jocolí por U$S 19 millones y 42 km del sistema Tulumaya por U$S 14 millones, las modernizaciones de Agrelo-Perdriel con 33 km por U$S 28,5 millones y de Luján Oeste en 7,3 km por U$S 10 millones. Además se suman 30 km en obras hídricas de adaptación al Cambio Climático en los departamentos de Luján y Maipú sobre el Canal Cacique Guaymallén con una previsión de U$S 8,5 millones.

Para la región del Río Tunuyán Inferior se planifican dos obras. La del Canal Santa Rosa-La Paz requeriría U$S 16 millones para entubar 28 km y beneficiar a 13.000 hectáreas y 1.289 usuarios. En tanto, la denominada Rama Chimba tiene un presupuesto de U$S 14,5 millones para 15 km de construcción y un alcance de 4.429 hectáreas y 571 usuarios.

El Río Tunuyán Superior acumula la mayor cantidad de proyectos con 10 iniciativas en carpeta, las cuales todavía se encuentran en etapa de elaboración. En total requerirían de más de U$S 90 millones para proveer de riego a 13.900 hectáreas y 837 usuarios.

Entre estos aparecen la obra de 60 km en el Paraje Altamira por U$S 18,5 millones y los sistemas Yaucha (52 km) por U$S 12,1 millones y Aguanda (50 km) por U$S 11,7 millones. Figuran también los trabajos de infraestructura en los canales Calise (18 km) y Capacho (10 km) y las obras de Rama Dumas (32 km), Gualtallary (30 km), La Remonta (30 km) y Arroyo Grande (36 km), las cuales demandan inversiones entre los 2,6 y 9 millones de dólares.

A su vez, para la región del Río Diamante se inyectarían más de U$S 64 millones para beneficiar a 464.731 hectáreas y 4.268 usuarios. Se incluye el Reservorio Canal Bombal y los 25 km del proyecto integral Cala Toledano Norte, más 37,5 km del cuatro tramo del Canal Marginal Izquierdo, y 24 km del proyecto integral Sistema Matriz Goudge.

Aquí también aparece el Acueducto Ganadero Monte Comán-La Horqueta, que consta de 291 km de revestimiento y un presupuesto de U$S 11,6 millones. Días atrás el gobernador Rodolfo Suarez anunció que la obra se realizaría con fondos provinciales, ya que contaba con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pero que fue retirado por la entidad luego de detectar irregularidades en el proceso de licitación.

La inversión económica más significativa se concentraría sobre la cuenca del Río Atuel que tendría asignados más de U$S 113 millones. Son 9 iniciativas que beneficiarían a 93.129 hectáreas y 8.582 usuarios.

Las obras abarcan a los canales Perrone (U$S 11,4 millones), Correas (U$S 3,9 millones), Real del Padre (U$S 14,8 millones) y Atuel Sud (U$S 14,8 millones); los sistemas de riego Babacci Regueira (U$S 16 millones) y Canal Izuel (U$S 6,7 millones); la modernización de canales Matríz Jauregui (U$S 8,5 millones) y San Pedro (U$S 10,9 millones) y la realización del Tramo Superior Canal Marginal del Atuel (U$S 26 millones).

Las dos represas

Sacando a Portezuelo del Viento de la ecuación, la represa que tiene mejores perspectivas de alcanzar en el mediano plazo el proceso de licitación es la de El Baqueano, proyectada sobre el Río Diamante entre Agua del Toro y Los Reyunos.

Su construcción costaría unos U$S 540 millones y proveería al sistema eléctrico una potencia instalada de alrededor de 150 MW.

En junio de 2021 la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) llamó a concurso público para los estudios complementarios de este proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico. Entre ellos se incluyen los análisis de geología, geotecnia, geofísica, ensayos de laboratorio y topografía.

Semanas después, Vialidad Provincial abrió las trazas de 60 km nuevos de caminos que permiten el arribo a los sitios clave para la eventual represa.

Por otra parte, a finales de agosto de 2021 EMESA también llamó a licitación para los estudios ambientales y sociales del Aprovechamiento Hidroeléctrico Uspallata, planificado sobre el Río Mendoza.

Esta represa será más grande que la ubicada a inmediaciones de la Ruta 7 y producirá 700 MW de energía. En cuanto la presupuesto que demandaría este dique y sus obras complementarias no existen precisiones ya que recién se está avanzando en las primeras etapas de estudios.

En el Gobierno remarcan que esta obra es fundamental para garantizar la durabilidad del dique Potrerillos. Serviría para atenuar las crecidas extraordinaria y desarrollar infraestructuras y servicios en la localidad lasherina de Uspallata.