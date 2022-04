En diálogo con Impacto Castex, Rubén Alison, ex intendente de Monte Nievas, habló sobre su posible candidatura en 2023.

«La política ha cambiado mucho, ahora se maneja todo de otra manera», comentó. El ex intendente dijo que la pandemia digitalizó a la política. «Antes era un cara a cara con la gente». La pandemia trajo todo vía zoom pero si uno quiere gobernar y hacer las cosas bien para un pueblo se puede, siempre pensando en las personas.

Con respecto a la gobernación de la provincia, Alison dijo que la gestión del gobernador Ziliotto está bien dentro de lo que se pretende. «La gestión y la administración pública están bien. Sergio demuestra lo que es, trabajador e inteligente, pero le falta la parte política», opinó el entrevistado.

«No hay que olvidar que el año pasado se perdieron las elecciones, el gobernador tiene que sacar los galones para seguir gestionando la provincia. Deben aparecer todos para acompañar al gobernador», dijo el ex intendente de Monte Nievas. No debemos olvidar que La Pampa es peronista, hay que trabajar por la unión y tirando todos de un mismo lado.

«Para revertir la situación nos tenemos que juntar todos los sectores y encaminarnos en un objetivo clave. Hay que ser claros, el peronismo tiene que ser recuperado en Monte Nievas, como también en Castex y en la provincia, porque no hay que olvidar que la última elección se perdió». «Hay que ponerse a trabajar, y todas las personas que quieran y sientan al peronismo lo van a tener que demostrar. Acá no va a quedar nadie que no ponga su granito de arena», dijo contundente.

Impacto Castex le preguntó al ex intendente de Monte Nievas si estaba dispuesto a dar pelea para recuperar la localidad y postularse en 2023. «Lo estamos conversando, va a llevar un tiempo organizarnos. Yo me puedo postular si hay un consenso generalizado de la gente. Si lo hago voy a poner todo el empeño. Por ahí hay personas que no está conforme, entonces hay que hablar para ver lo que sale», dijo Alison.

Desde el gobierno, ministros y la presidencia de la Unidad Básica le mostraron su apoyo a Alison para postularse, eso es fundamental porque desde ahí tiene que salir el candidato para evitar las internas. «Soy amigo de los que están en el gobierno, no me extraña que digan que puedo recuperar Monte Nievas. Estoy casi seguro de que voy a contar con el apoyo de ministros del Gobernador porque los conozco y son muy buenas personas. Contar con el apoyo de la Unidad Básica es importante porque te lleva a tener consenso.», se sinceró el entrevistado. «Yo soy un agradecido porque no pensaba volver más, pero si se dan las condiciones y hay apoyo generalizado seguro voy a salir candidato», aseguró.

Alison también hizo un análisis sobre el gobierno Nacional, y entiende que el problema mas grande es que el presidente Alberto Fernández no toma decisiones para la sociedad. «Hay un barullo federalizado hablando de lo que es el peronismo. Uno de los resultados más evidentes es el tema económico, no lo logran acomodar. Para la sociedad es muy complejo tener semejante inflación, la gente tiene hambre, y a lo que un peronista no le gusta es que falte un plato de comida en la mesa», relató.

Con respecto a Monte Nievas, Alison asegura que la sociedad ha crecido. Desconoce los recursos del intendente macrista German Wilberger, pero asegura que hay que acomodar los caminos vecinales porque la el pueblo protesta mucho. «Habría que fijarse mas en eso porque los caminos vecinales son muy importantes». «Hay que atender las necesidades de la gente, no solo preocuparse si no ocuparse, y un peronista sabe de las necesidades de las personas», manifestó.

Cuando Alison gobernaba Monte Nievas era otra cosa, hizo una impecable gestión en la localidad y ahora estaría a un paso de ser el futuro candidato que represente el peronismo en el pueblo.