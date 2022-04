El Colegio de Abogados y Abogadas se subió al lobyy que un grupo de profesionales inició en acuerdo con una empresa mediática, y desde ese lugar, basándose en «hechos falsos» y bajo un «terrible contenido ideológico» organizó una actividad con objetivos «peligrosos y malintencionados».

Esa es la mirada que tiene Leticia Gonzalez, profesional de General Pico, quien salió a cuestionar el contenido de un «plenario para penalistas» que convocó el Colegio de Abogados y Abogadas, haciendo base en la premisa de que en la provincia se condena a inocentes en los casos de abuso sexual y violencia de género.

La ofensiva que es parte de un pacto entre 5 abogados y la empresa «La Arena S.A.» logró que el Colegio de Abogados le otorgue aire a planteos que atacan a profesionales de la Psicología y a la Oficina de la Víctima: la andanada contra los fallos judiciales con perspectiva de género, y en defensa de condenados por delitos sexuales y de violencia de género, fue rechazada por varios sectores sociales y políticos, entre ellos el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales.

«Me generan mucha preocupación estas manifestaciones que realiza este grupo de abogados. Entiendo su postura porque son defensores pero la verdad es que es muy peligroso este mensaje, además del terrible contenido ideológico. Además porque están fundados con hechos falsos. Vuelven a a poner en duda las palabras de las víctimas», lamentó la abogada González, que decidió hacer pública su postura contraria a la de la entidad corporativa.

«Es muy peligroso que el Colegio acceda a este pedido de 4 o 5 colegas porque el plenario tiene una modalidad que no permite el debate. Vamos a plantear formalmente para que el Colegio saque una moción por nuestro desacuerdo, que además es centralista porque es para Santa Rosa y no contemplan a quienes no tenemos la posibilidad física de asistir», insistió en declaraciones que hizo a Radio Kermés.

Añadió: «El Colegio no lo dice formalmente, pero es a raíz de esta reunión pero los hechos muestran que es así. De hecho el temario es: ‘Justicia y Género; El rol de las pericias psicológicas, las víctimas’. Entonces… ¿por qué el Colegio se presta funcionalmente a esta cuestión? Además el plenario está planteado desde premisas falsas y a la sociedad no se le cuenta la verdad. Se trata de abogados que están acostumbrados a que la justicia no condene a abusadores, nos llevó mucho tiempo conquistar una justicia con perspectiva de género», advirtió.

Consideró que «hoy tenemos sentencias justas que de ninguna manera se puede decir que avalen una víctima mentirosa. Son hechos comprobados. Algo hay detrás de todo esto, además de los coletazos de la cultura patriarcal».

Señaló con dolor que «todavía tenemos que escuchar que culpan a niñas de provocar a un adulto, justificando el abuso. Por eso digo que no se trata de una cuestión procesal es ideológico. Esto no deja de ser una muestra más de violencia de género, llevada a cabo por profesionales del Derecho. Tenemos que estar atentos y defender las conquistas que tenemos hoy, porque es muy llamativo que intervenga el diario (La Arena) y el Colegio», completó.

Fuente: El Diario