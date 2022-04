Cada 1° de mayo, se celebra el Día del Trabajador en varios países. Se trata de una fecha especial ligada a un hecho histórico que ocurrió en Chicago, Estados Unidos, cuando miles de obreros reclamaron por sus derechos laborales. Al ser feriado, muchos esperan este día con la esperanza de tener otro fin de semana largo tras la Semana Santa, pero en la Argentina eso no será posible.

Según consiga el calendario oficial, el Día del Trabajador cae domingo y será inamovible. Por lo tanto, no se pasará el asueto al lunes y sus beneficios solo alcanzarán a aquellos que deban trabajar el último día del fin de semana.

No obstante, así como el calendario de 2022 elimina la posibilidad de un descanso el 1° de mayo, también trae un feriado particular. Se trata del próximo miércoles 18 de mayo, que será un día no laborable ya que en esa fecha se realizará el censo nacional, establecido cada 10 años por ley.

Dicha jornada fue declarada feriado por el Gobierno para hacer posible la tarea de los censistas, por lo que el tercer miércoles de mayo será un día de asueto.