Está abierta la inscripción para conseguir créditos Procrear 2022 a tasa cero para las personas que quieran tener una casa propia.

La línea de préstamo a tasa 0% es la que está vigente para la “Construcción Casa Propia”: se puede conseguir hasta $5 millones para el financiamiento, mientras que el plazo de devolución puede llegar hasta los 30 años.

Para acceder a este crédito de vivienda propia es necesario que la persona tenga un terreno propio o de un familiar directo, donde realizar edificaciones que van desde los 33 hasta los 60 metros cuadrados.

Requisitos para conseguir crédito a tasa cero

Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre 1 y 8 SMVyM (Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).

Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

No encontrarse inhibido/a.

Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos). Se deberá contar con título de propiedad del inmueble/boleto de compraventa o instrumento idóneo en caso de terrenos provenientes de organismos públicos.

Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres). El crédito deberá destinarse a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.

Cotitularidad

Los y las participantes podrán incluir solo un/a cotitular, al que deberán estar unidos/as por alguno de los siguientes vínculos:

Matrimonio, en este caso, el/la cónyuge será considerado/a cotitular automáticamente.

Unión convivencial.

Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.

Los modelos de casa disponibles son los siguientes

Milagro: vivienda individual edificada sobre un lote de 7,50 metros de frente.

Compañera I y II: es una vivienda individual en un terreno de ocho metros de frente y que tiene un dormitorio.

Federal I y II: de características similares a los modelos Compañera I y II, aunque en este caso el lote es de 10 metros de frente.

Bicentenaria, Aimé, Juana y Alfonsina: son cuatro modelos distintos de viviendas individuales. En todos los casos están edificadas sobre 10 metros de frente y entre sus comodidades tienen dos dormitorios cada una. La diferencia está en que son diseños diferentes.

Criolla: en este caso, la vivienda (individual) estará construida sobre un terreno de 12 metros de frente. Y en sus ambientes incluirá dos dormitorios.