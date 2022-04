La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sostuvo hoy que los casos positivos de COVID-19 en Argentina «van a aumentar en otoño-invierno», mientras que aseguró que los esfuerzos de las autoridades se concentran en que esa situación «no se traduzca en hospitalizaciones y fallecimientos».

Así lo indicó la ministra en la localidad salteña de Animaná, donde participó de una actividad por la Semana de Vacunación de las Américas. “Lo que buscamos no es que no haya casos. Sabemos que van a aumentar en otoño – invierno, lo que tenemos que lograr es que eso no se traduzca en hospitalizaciones y fallecimientos”, explicó la funcionaria.

“No debemos pensar que ya pasó. Debemos seguir vacunándonos. Hay que esperar que pase el frío y, cuanto más nos vacunemos, menos contagios vamos a tener”, expresó en declaraciones citadas por el sitio del diario El Tribuno.

En cuanto a la utilización del barbijo, recordó que cada jurisdicción debe decidir si mantiene el uso obligatorio en ciertos espacios. No obstante, marcó que sigue siendo importante el empleo de tapabocas en espacios cerrados: «Sigue siendo una herramienta importante», enfatizó.