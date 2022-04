“En el caso de estupefacientes y los niños nosotros hemos tenido varias intervenciones. No es la primera vez que se interviene en una situación así en la provincia de La Pampa“, afirmó Meaca.

Explicó que “hemos tenido que niños muy chicos -siempre hablando de que en la casa haya sustancias-, que la consumen, la prueban, la comen, la manipulan y en casi todos los casos se detecta después. A partir de ese momento intervienen los equipos de las unidades locales, las unidades regionales de niñez, se toman las medidas correspondientes y se trabaja después con los adultos, los que tiene el ejercicio de la responsabilidad parental”.

El defensor comentó que, en estos casos, se pone en resguardo al niño con algún familiar y se hace un trabajo con los adultos en cuanto a los tratamientos de salud que deberán hacer y en la responsabilidad que tienen en el cuidado y la protección del niño. “Luego de esto, si las condiciones son las adecuadas, el niño puede volver con sus padres”, remarcó.

Respecto al caso de Lucio Dupuy señaló que “nosotros en la provincia tenemos un protocolo de intervención. Ahora hemos llevado como propuesta Al Congreso de la Nación la necesidad de que haya un análisis de todo lo que es violencia física contra niños, niñas y adolescentes y abuso sexual para que se establezca un protocolo unificado para todo el país”.

¿Por qué planteamos esto?, “porque cada provincia tiene su forma de intervención particular y eso beneficia al agresor sexual, ya que una vez que se traslade a otra provincia el protocolo es otro. Queremos que sea uno solo en todo el territorio nacional”, afirmó Meaca.

Por otro lado, explicó otro proyecto presentado, “el segundo tema que hemos planteado… es el tema de un registro Nacional de agresores sexuales contra niños. Es importante porque todos los organismos que tienen que resolver situaciones con adulto, no lo tenemos, es decir, no está unificado, entonces un agresor que comete un hecho en Misiones, cuando se traslada a otra provincia se pierde la información, no hay registro. Esto debe cambiar”.

“Una de las cuestiones que se detecta es que una vez que se traslada el agresor sexual a otro lugar, inmediatamente busca tener acceso otra vez a niños. “Acá en Pico lo hemos vivido nosotros con una persona que a pesar de estar condenado por un abuso sexual y por el homicidio de una niña cada vez que tiene la oportunidad desde la cárcel, vuelve a contactar a otras niñas de la misma localidad”.

Y por último, el tema del tratamiento de los agresores sexuales, las condenas y los seguimientos de los agresores sexuales. “Cada vez que uno ve que se genera un proceso y hay una condena, las condenas son muy bajas. Se debe tener la garantía de que otro niño no volverá a ser víctima de estos agresores”. “Hay que establecer penas accesorias, que son abordajes profesionales y seguimiento en territorio”, advirtió.

“En la provincia de La Pampa se ha empezado a visibilizar y a denunciar los abusos sexuales y la violencia física. Es importante la cantidad de denuncias que entran. Año a año el aumento es importantísimo”.

Por último, Meaca explicó que el aumento no está dado porque se producen más, sino porque ahora se denuncia más. Y resalto el hecho de denunciar: “Es la única manera de que los organismos nos enteremos de que está pasando algo, de que un niño está siendo vulnerado”.

