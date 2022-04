A un año de haber asumido como director del Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex, el doctor José Alfonzo dialogó con Impacto Castex sobre cómo fue aceptar el cargo en plena pandemia y sobre los rumores de que incursione en la política en 2023.

Alfonzo se desempeñaba como médico en el Hospital hasta que desde el Ministerio de Salud de La Pampa le propusieron hacerse cargo del nosocomio. Desde ese momento comenzó a trabajar y llegaron los cambios.

El profesional resaltó la importancia de que desde hace un tiempo el nosocomio castense es de nivel 4. Un hospital de nivel 4 tiene cuatro especialidades básicas: quirófano con anestesia permanente, ginecología, clínica médica y pediatría. «Hace poco mas de un mes tenemos un anestesista permanente, eso hace que podamos cumplir con la ley de parto seguro. Tener los partos acá y no enviar siempre a las embarazadas al Centeno, hoy solo se deriva si es complejo. Actualmente se están haciendo cirugías programadas y de urgencia», explicó el entrevistado.

Es un gran paso que el hospital se consolidara de nivel 4 porque no sólo atiende en Castex si no también en Conhello, Rucanelo, Monte Nievas y las zonas rurales de las localidades mencionadas.

El director asumió en una situación muy difícil para Argentina, y nuestra localidad no estaba ajena. Estábamos en plena pandemia, con muchos decesos de gente muy querida en Castex. El doctor Alfonzo se puso el hospital al hombro y se hizo cargo de la situación. «Hicimos lo que estaba a nuestro alcance, dimos lo mejor de nosotros», expresó.

«Fue difícil para todos», dijo Alfonzo. «El sistema de salud pudo dar respuesta como pudo porque nadie esta preparado para una pandemia», aseguró. «Creo que dimos lo mejor todos. Desde el personal de higiene, administrativos, enfermería, traslado y médicos», destacó el entrevistado sobre todo el equipo de Salud que trabajó durante la pandemia para preservar la vida de las y los castenses.

La mayoría de los pacientes de covid han sido resueltos en el primer nivel de atención, dónde se atiende la mayoría de las personas que fueron leve-moderado. Los pacientes de gravedad fueron derivados a los hospitales de mayor complejidad, Centeno de Pico y Lucio Molas de Santa Rosa.

«Ojalá que sea lo último que se vea de esta pandemia», comentó esperanzado el doctor. «No se puede hacer futurología, hay que actuar día a día. La vacunación esta siendo muy eficaz en todo el mundo».

el director informó que está llegando la cuarta dosis para aplicar de acuerdo a los esquemas.

Si bien ya casi no hay casos de covid en la localidad, se están dando estados gripales fuertes. Alfonzo confirmó que están aplicando vacunas antigripales e incentivó a la población a aplicarse la dosis. «Estamos vacunando en todos los geriátricos, a mayores de 65 años. También a personas inmunocomprometidas y a niños», comentó. Actualmente se están aplicando las dosis en las dos postas de la localidad y también en el vacunatorio para agilizar el trabajo.

En su primer aniversario como director del hospital de Castex, José Alfonzo piensa seguir trabajando en las postas para brindarles más comodidad y apuntar a las áreas programáticas de la localidad. «Tenemos dos postas sanitarias que están ubicadas estratégicamente en barrios que han crecido mucho», explicó. «La idea es cubrir todas las especialidades. Tenemos cardiología semanalmente, oncología, oftalmología y psiquiatría cada quince días. En el servicio de salud mental tenemos a tres psicólogas», comentó el doctor.

Con respecto a que las postas funcionen de noche, el director aseguró que no es estratégico. «No tiene sentido. De noche tenemos guardia pública y privada que resuelve todas las urgencias», aseguró. «No hay demanda rechazada, tratamos de optimizar los recursos y no vemos que haya inconveniencia en la población».

El doctor Alfonzo sorprendió al decir que después del covid las enfermedades cardiovasculares están en aumento. «Puede ser porque no se hayan controlado durante la pandemia o por la mala alimentación, consumo de cigarrillo y falta de ejercicio durante el confinamiento», explicó. Frente a esta situación, desde el hospital están queriendo remontar las actividades de prevención de enfermedades cardiovasculares.

El 6 de abril fue el Día Mundial de la actividad física y el 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud, y para conmemorarlos junto al Municipio realizaron una corre-caminata con profesionales de nutrición y kinesiología.

Política

El periodístico Impacto Castex le consultó al doctor Alfonzo sobre los rumores de que en 2023 pueda incursionar en la política y desmintió categóricamente a la pregunta que le formuló Natalia Piris sobre las versiones que circulaban sobre que el doctor José Luis Alfonzo sería candidato a intendente en 2023. «Yo digo las cosas de frente, y la política no es lo mío», aseguró. «Yo no soy político, no sé y no entiendo sobre el tema, no tengo ninguna visión política. A mi me apasiona mi trabajo y el lugar que me han dado desde el Ministerio como director del hospital». «Defiendo este lugar como siempre, entre todos se pudo armar un equipo para que el hospital que queremos este cada vez mas sólido», finalizó contundente el entrevistado.