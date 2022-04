La conferencia de prensa tuvo lugar en Bajos del Barolo, con la participación de autoridades provinciales, de la asociación de corredores y pilotos de la categoría.

El evento estuvo encabezado por el presidente del Fideicomiso Autódromo de La Pampa, Sergio Pereda; el subsecretario de Deportes, recreación y Turismo del Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa, Ceferino Almudévar; el gerente general de la ACTC, Fernando Miori; y los pilotos Guillermo Ortelli, Juan Bautista De Benedictis, Emanuel Moriatis y Sergio Alaux. Estuvieron presentes, además, el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld; el director de Casa de La Pampa, Pablo Rubio; y la apoderada de Fiduciaria La Pampa, Iriel Gouts.

La cuarta fecha del campeonato de Turismo Carretera se disputará durante el fin de semana largo de Semana Santa y pondrá en juego el Trofeo Crossmaster. Con un atractivo especial para los seguidores del automovilismo: volverá a correr el heptacampeón Guillermo Ortelli, en lo que será su despedida de la máxima categoría nacional.

“Hay mucha expectativa por la vuelta del TC a La Pampa, la gente lo estaba esperando. Al turismo de La Pampa el fin de semana largo le hace muy bien, más aún con un Turismo Carretera que viene con varios condimentos como el cambio de neumáticos en carrera, que es un plus, y la despedida de Guillermo Ortelli, que lo convierte en un fin de semana muy especial para el automovilismo”, explicó Pereda.

Por su parte, Fernando Miori agradeció la confianza del Gobierno de La Pampa en la ACTC y el Turismo Carretera, que este año tendrá una segunda fecha en Toay en el mes de noviembre.

Durante la presentación, la Secretaría de Turismo de La Pampa distribuyó merchandising y folletaría promocional de los principales atractivos de la Provincia.

La despedida de un campeón

El siete veces campeón de Turismo Carretera, Guillermo Ortelli, se calzará el buzo de piloto para subirse una vez más a un Chevrolet y despedirse de la máxima categoría del automovilismo argentino.

“Tengo mucha expectativa sobre lo que va a ser el fin de semana para mí. Es la posibilidad de despedirme del público del TC y agradecerles el cariño, el afecto y el respeto que me brindaron durante tantos años”, señaló Ortelli. “Quiero tomarme el tiempo para disfrutar de ciertas cosas que, otras veces, estando arriba del auto no podés disfrutar, como la pasión que vive la gente afuera. Esta carrera me la voy a tomar para vivir otro tipo de cosas”, aclaró.

El piloto nacido en Salto, provincia de Buenos Aires, tuvo una destacada trayectoria a nivel nacional en categorías como el TC2000, Súper TC2000, Top Race, Fórmula Renault y Turismo Nacional, entre otras. Es uno de los máximos ganadores del Turismo Carretera, competencia en la que triunfó en 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016, con 32 triunfos en su haber.

Entradas

Las entradas generales tienen un costo de 2.200 pesos si se la compra con anticipación y de 2.500 pesos en ventanilla. Las preferenciales (con acceso a la tribuna) cuestan 3.200 pesos en forma anticipada y 3.500 pesos en el Autódromo. En tanto, para acceder a los boxes se abonará 5.200 pesos con anticipación y 6.000 en la puerta. Los mayores de 65 años, los menores de 12 años, las mujeres y las personas con discapacidad (presentando certificado) no pagan entrada general.

