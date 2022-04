Los invitados del sábado 9 de abril de 2022

«Una costumbre, que es el clásico de cada semana donde todos Podemos Hablar. Vuelve PH», dice Andy en la promo de su programa.

Pese a que no tiene competencia fuerte enfrente, porque la vuelta de Mirtha Legrand o de su nieta, Juana Viale, sigue en veremos porque los números a El Trece no le dieron y Nacho Viale, hombre ligado al macrismo, no quiere ceder, para este sábado tendrá invitados fuertes de verdad.

Para esta ocasión Andy eligió dos actores que siempre dicen algo, que no tienen el cassette puesto, que suelen poner el cuerpo a sus opiniones, como son los casos de Luciano Castro y Gonzalo Heredia.

Para la pata musical, que siempre está, hay dos «grosos», como Abel Pintos y María Becerra, que viene de participar en los Grammys.

Y para la cuestión mediática o chimentera, la invitada elegida es Mica Vicciconte