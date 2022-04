El presidente de la CPE, Alfredo Carrascal, dijo que serán «cautelosos mientras se mantenga en el terreno de los anuncios» la promesa del Enacom de un «ajuste» de tarifas en el servicio de internet y televisión que prestan pymes y cooperativas. Sin embargo, se preguntó: «¿De qué garantía de conectividad me están hablando si el principal prestador de la provincia está en riesgo de quiebra?».

«No necesitamos que nos den una mano, necesitamos que nos saquen los pies de encima», reclamó el dirigente cooperativo, con las autoridades del Enacom en la mira. «Es un poco indigno que estemos esperando las concesiones generosas de los funcionarios. A partir del decreto que congeló las tarifas en 2020, vamos de mal en peor, escuchar que se está estudiando una fórmula es un poco descorazonador. Esperábamos concretamente qué y cómo se va a hacer. Es penoso seguir esperando», insistió.

La reacción del dirigente cooperativo se produce después de que el presidente de Enacom, Claudio Ambrosini, anunció el martes en la reunión de directorio que se hizo en Santa Rosa, que próximamente las cooperativas tendrán «buenas noticias», para contemplar que están con tarifas planchadas desde la pandemia mientras las multinacionales fueron a la justicia, incumplieron la regulación y actualizaron los precios de acuerdo a la inflación.

Un atraso que compromete a la cooperativa

«Ojalá se confirme a la brevedad y no solo que haya una fórmula polinómica sino que se ponga en consideración el punto de partida. Si se va a aplicar una polinómica a partir de ahora y con tarifas que los monopolios tiene actualizada y nosotros no, es grave. Los que respetamos la ley quedamos con tarifas desactualizadas, deberían decirnos si vamos a arrancar todos ahora con la polinómica, porque sería para nosotros tan grave como que no haya habido actualización de tarifas», remarcó.

El atraso de las tarifas de la CPE «con una inflación de 120 la inflación, tenemos autorizado un 38 por ciento en ese periodo».

«Lo cierto es que eso ha impactado en los cuadros financieros de las prestadoras, particularmente en la CPE desde setiembre del 2021 venimos con déficit. Algo muy preocupante para nosotros. Tanto internet como el cable era lo que nos daba oxígeno para sostener el quebranto del servicio eléctrico», advirtió en declaraciones a Radiokermés. «Ese aire que nos daban esas tarifas no era a expensas del empobrecimiento de los asociados, porque todo sabemos y nos consta que antes de la pandemia los cuadros eran los más bajos del país. No es que nosotros estábamos estafando a la gente y ahora con el congelamiento no», aclaró.

«Las multinacionales tienen los cuadros mucho más alto, han aplicado lo que les parece porque fueron a la justicia y suspendieron. Ellos lo explican con que siguen la inflación, gambetearon la ley y están como están. Y nosotros, que la respetamos y nos alineamos con la necesidad de la gente, se nos premia poniéndonos un cepo que nos está complicando la economía. No necesitamos que nos den una mano, necesitamos que nos saquen la pata de encima», respondió al presidente de Enacom.

Sin respuestas, sin tiempo para recibirlos

Carrascal dijo que tanto el presidente de Encom como el director pampeano del organismo, Alejandro Gigena, están al tanto de la cuestión, además de que han hecho presentaciones reclamando una solución, tanto formales como informales. Pero «las respuestas han sido que lo estudian, que lo siguen estudiando».

«Si esto no pasa de anuncio, vamos a tener que gambetear el decreto. Vamos a ver cómo seguimos. Vinieron con una agenda muy apretada y no nos atendieron. Veremos el anuncio y qué consecuencias tienen, si realmente nos satisface», alertó.

«La situación es insostenible. Compartimos la regulación, pero no nos imaginábamos que íbamos a estar prendiéndoles la vela. Si la principal prestadora de La Pampa está al borde de la quiebra, ¿de qué garantía de conectividad me están hablando?», concluyó.

Fuente: El Diario