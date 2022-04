Los delegados de las entidades que conforman el Distrito 8 de Federación Agraria Argentina se reunieron en General Pico y reclamaron por el posible desabastecimiento de gasoil cuando está por comenzar la cosecha de granos gruesos y, además, se quejaron por la “falta de obras civiles” para prevenir inundaciones en el norte pampeano.

La falta de combustible es lo que más urgente preocupa. “El gobernador (Sergio Ziliotto) ya tendría que tomar cartas en el asunto”, dijeron, en un comunicado de prensa. “Es inentendible que no haya gasoil suficiente al momento de recolectar la producción, que no sólo esperan los productores si no los gobernantes desesperados para cumplir con las obligaciones”, expresaron.

Incluso revelaron que están preocupados también por el alto costo que tendrá el gasoil. Dijeron que ya algunas estaciones de servicio el litro se aproxima a los $200.

La “falta de obras civiles” para evitar inundaciones en eventos de lluvias en exceso fue el otro tema tratado. “Fue un reclamo a la conducción federada a hacer saber a las autoridades del Gobierno Pampeano, tema que oportunamente fue planteado a la ministra de la Producción (Fernanda González) y cuya respuesta fue desligarse de la problemática y trasladar la responsabilidad al Ministerio de Obras, sin tener en cuenta que las inundaciones dejan afuera miles de hectáreas en producción; no obstante ello, desde ninguna parte se tuvo una respuesta positiva”.

También se trató reclamo para darle solución a los condominios indivisos en los inmuebles rurales. “Son situaciones que originan innumerables inconvenientes en el desarrollo rural”, dijeron. “Diputados provinciales se apuntan como destinatarios responsables para que escuchen esta situación y que le den tratamiento legislativo”, finalizaron.

