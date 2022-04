Cara Clarke, una joven irlandesa de 19 años, acabó hospitalizada tras haber pasado dos años sin tirarse ningún gas del cuerpo porque no quería incomodar a su novio. El hecho se hizo viral en TikTok y cientos de personas salieron a comentar al respecto.

Hay quienes dicen que tirarse una flatulencia en presencia de una pareja está prohibido. Por regla general, estas cuestiones se vuelven visible cuando hay un nivel de confianza importante. Pero nadie piensa en los efectos peligrosos que podría tener la retención dentro del cuerpo. Los gases son un proceso habitual, natural y normal para las personas. Estos suceden durante el que proceso de digestión y pueden tener mayor o menor frecuencia dependiendo del tipo de alimentación que tenga cada individuo.

El hecho de aguantarse pone en riesgo a la persona, ya que se inflama la panza y se pueden formar divertículos en el colon, que son pequeñas bolsas que estorban al órgano y que provocan estreñimiento, inflamación y cólicos. Cuando se acumula demasiado, se ejerce presión sobre la pared del organismo y se puede sentir dolor en el abdomen o incluso en el pecho.

En este caso, Cara Clarke, estaba en el trabajo cuando sintió un «dolor de estómago muy agudo». Según ella, era lo más extremo que había vivido hasta ese entonces. Debido a que no se calmaba su afección, fue trasladada de urgencia al hospital. Allí le realizaron distintos estudios que dieron como resultado una grave apendicitis. El apéndice estaba tan inflamado que estaba a punto de explotar.

Luego de ser operada, la joven le confirmó a los médicos que durante más de dos años no se tiró flatulencias porque vivía con su novio. Los especialistas le explicaron que esto, podría ser la causa de su enfermedad y que de ahora en más no debía hacerlo. Kyle Duffy, el novio de Cara, no podía creer todos los esfuerzos que había hecho su novia para contener los gases.

Poco después de salir del hospital, Clarke decidió contar lo que le había pasado a sus seguidores de TikTok. En una primera imagen se ve a los jóvenes con ropa de fiesta con el mensaje «Mi novio y yo haciendo todo juntos». En la segunda foto se ve a la chica en la camilla del hospital, junto al comentario «Yo teniendo una operación de apéndice porque escondía mis gases de él».

Actualmente, el video tiene más de 217 mil «me gusta» y fue reenviado al rededor de 12 mil veces. Además, miles de personas comentaron al respecto. «Por eso la abuelita decía mejor perder un amigo que una tripa» señaló una señora. «Siento que esto me va a pasar tarde o temprano», afirmó una joven, mientras que otra aseguró «Nunca haría algo así por un hombre».

