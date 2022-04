Y el tamaño es todo un tema, pero tener un pene grande puede suponer un problema a la hora de tener sexo, según publica el sitio especializado womenshealthmag.com.

Qué hacer si aparece dolor durante la penetración porque el pene es muy grande

«Es importante revisar si hay suficiente excitación y si se está haciendo lo que a una le gusta, lubricación, etc. De todos modos, a veces hay que poner tope en la base del pene e incluso ayudarnos de lubricantes. Vale la pena recordar que el sexo no duele y si duele…¡entonces no merece la pena!», explicó Nayara Malnero, más conocida en redes como @sexperimentando, es psicóloga-sexóloga.

No hacerlo bien puede provocar molestias, irritaciones y en algunos casos hasta desgarramiento vaginal

Para llegar a un nivel más alto de excitación, se puede probar usando juguetes sexuales antes de la penetración para aumentar la lubricación. Además, es una idea genial para los preliminares.

¿Cuáles son las mejores posturas sexuales para hacer con una pareja con el pene grande?

Lo primero que recomienda la experta es, «hacer lo que más nos guste». Pero es cierto que optar por aquellas que no tengan una penetración más profunda puede ayudar. Por ejemplo, «el potro» o «la cucharita».

Para hacer correctamente la posición del potro, la mujer se deberá tumbar completamente boca abajo, mientras el hombre se coloca encima desde atrás. Y la cucharita es la misma postura que para dormir, pero con penetración.

«En pareja lo más importante es la comunicación, ir poco a poco y juntos ver las fórmulas para disfrutar más. ¡Recordemos que no todo es meterla!«, cuenta la experta.