“Tuve la idea de empezar a vender. Empecé con mis amigos, que me hacían pedidos y yo llevaba la mercadería en la mochila. Después, los pedidos se los hacía a mi papá, que tiene una distribuidora, me traía la mercancía y yo le pagaba con la plata que ganaba”, contó la menor, identificada como Carolina.

La nena contó que con su “negocio” ganaba entre 3 y 4 mil pesos por día.

“Un día dejé el bolso en el pasillo del colegio para ir al baño y las maestras lo vieron, y me lo sacaron”, reveló la pequeña comerciante.

Y continuó: “Me dijeron que me lo iban a devolver a la salida pero al momento de salir me dijeron que no, que se lo iban a dar a mis papás cuando los citaran al colegio”.

La nena, hija de reconocidos empresarios de la localidad de Alem, sostuvo que iba a seguir vendiendo, incluso si tenía que hacerlo sobre una sábana en la vereda del colegio.

“A mis papás le dijeron que estaba prohibido porque en la escuela no se puede comercializar, pero en la escuela hay un kiosco”, se quejó.

Los padres de la nena indicaron que sabía lo que hacía y aseguraron: “Nunca quiere que nadie le de dinero de nada, ella se lo quiere ganar trabajando y creemos que es un buen ejemplo a seguir, no entendemos el escándalo de la escuela”.

En cuanto a su futuro, en diálogo con Alem News, comentó: “Me gustaría ser diseñadora de moda como tía, y empresaria”.