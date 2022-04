Juan Grabois apareció en el acampe de organizaciones sociales en la avenida 9 de julio que ya lleva dos días y dejó flotando la idea de un apoyo kirchnerista al reclamo más multitudinario que debió padecer Alberto Fernández en todo su mandato.

«Yo soy parte del Frente de Todos, de eso que no quede ninguna duda», aclaró el líder de la Ctep, que es muy cercano a Cristina Kirchner. El jueves pasado estuvo en la marcha de La Cámpora junto a Máximo Kirchner.

El gobierno mantiene la negativa de sentarse a negociar con los líderes piqueteros, que escalaron la tensión este jueves con más cortes y la inclusión de más agrupaciones en la protesta central.

A pesar de que los manifestantes pasaron toda la noche en la arteria central de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, mantiene su postura de no sentarse a negociar con los piqueteros, liderados por el referente del Polo Obrero, Eduardo «Chiquito» Belliboni.

«La mínima coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace, me obliga a venir a solidarizarme, más si los compañeros me lo piden», se justificó Grabois.

Su presencia no pasa desapercibida para la Rosada, que sufre un acampe masivo que ni Mauricio Macri tuvo que enfrentar. Y menos el mismo día en el que Eduardo «Wado» de Pedro cuestionó al equipo económico por no tener una política contra la inflación.

En el gobierno sostienen que Zabaleta no les recibirá mientras se mantenga el corte, pero aclaran que antes del inicio del acampe hubo reuniones en las que se avanzaron en tres de los cuatros puntos que exigieron las organizaciones.

El punto en cuestión es el rechazo del Ministerio a otorgar nuevos planes sociales.En los grupos piqueteros admiten que hay 1,2 millones de planes del programa Potenciar Trabajo, pero afirman que hay otras 2 millones de personas que esperar ingresar. El gobierno pretende no dar ningún plan nuevo y convertir los actuales en trabajo formal, un plan que no termina de cerrarle a las organizaciones.

«El ministro recibió antes de la protesta a quienes están acampando en la 9 de julio. Ellos tenían decidido un plan de lucha en el que iban a realizar tres acampes y este era el segundo. Decidieron llevarlo adelante igual aunque las negociaciones estaban iniciadas. Confiamos en que las negociaciones puedan retomarse. La propuesta es la reconversión de planes en trabajo genuino», insistió esta mañana la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.

Más allá de la postura pública, en off en el gobierno dicen que hay un intento de extorsión de los grupos piqueteros, aunque no los vinculan con la interna del peronismo nacional. «Claramente hay una motivación política; si no, no se entiende la desmesura del reclamo», declaró el viceministro de Desarrollo, Gustavo Aguilera.

Los cortes se repiten en otros puntos del país como Mar del Plata, Córdoba, Neuquén, Tucumán y Rosario, entre otras ciudades, y en las organizaciones advierten que continuarán con las protestas frente a la cartera que conduce Zabaleta mientras no tengan respuestas.

El viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera.

La tensión se elevó este jueves al mediodía cuando una nutrida columna de manifestantes se trasladó hasta la zona de Constitución, en donde subieron a la Autopista 25 de Mayo y realizaron otro piquete. Los manifestantes estuvieron a punto de chocar con la Policía de la Ciudad que se trasladó al lugar para desalojarlos, aunque finalmente se retiraron por propia voluntad.

Esta mañana además se sumaron más agrupaciones para reforzar el corte que lidera el Polo Obrero, aunque los referentes sostienen que es «recambio» de las personas que pasaron la noche en la 9 de julio. Entre las organizaciones que acompañan al Polo Obrero están Libres del Sur, el MTR, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional y el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde), entre otras.