Silvina Bogetti y Eugenia Mariano (foto), abogadas de la familia de Ilda Griotti, la mujer que falleció luego del ataque de un pitbull, contaron que este viernes la justicia tomó declaración a una mujer que sería la propietaria del perro.

“Marta Garrone, una vecina de Realicó, prestó declaración hoy por la causa de la muerte de Ilda Griotti”, contó Bogetti. “Luego formalizada por homicidio culposo”, agregó la abogada.

La novedad en la causa surgió a partir de un nuevo testimonio. “Hubo una testigo que se presentó a la justicia y declaro que trabajo en la casa de la señora Garrone y veía a este perro, un pitbull”, detalló Bogetti en diálogo con el portal Infotec.

Con la formalización, esta mujer va a volver a declarar.

Por su parte, la doctora Mariano expresó “se determinó quien es la probable dueña del perro, todas las pruebas van a estar determinadas hacia esa persona. Esta mujer va a ser la responsable de los actos del animal”.

El pasado 12 de marzo, Ilda Griotti, de 87 años, atacada por un pitbull en Realicó, falleció en la Clínica Argentina de General Pico. Por la gravedad de las heridas y fracturas que sufrió en una de sus piernas debieron amputarle ese miembro. Continuó internada en terapia intensiva y no pudo recuperarse.

Ambas abogadas destacaron la labor del fiscal Juan Pellegrino y de la policía de Realicó. “El fiscal y la Departamental Realicó, realmente es impecable como han trabajado. En menos de 20 días tenemos una imputada, es sumamente alentador para la causa”, indicaron.

“Ahora tenemos que seguir agregando prueba al proceso, en la medida que podamos hacer eso la causa va a terminar más rápido”, sostuvo Mariano.

Y pidió a los vecinos de Realicó que “aporten lo que sepan, están a tiempo todavía de sumar datos o testimonios que consideren importantes para la causa”.

Bogetti contó que la familia de Ilda está al tanto de los avances de la causa. “Tuvimos mucho cuidado en transmitir a la familia lo que pasó hoy, ya se lo dijimos porque esto avanzó. Recibieron de buena manera saber quién es el propietario, responsable del perro”, indicó la abogada.

La abogada consideró además que “hay una responsabilidad del municipio por no dar cumplimiento a la ordenanza sobre perros peligrosos. Si bien la señora Garrone no tuvo los cuidados necesarios para contener el perro, el municipio tampoco tomo medidas para controlar la circulación de perros como pitbulls o rotwailler, que estén registrados, que salgan con bozal, etc. Ambos son responsables ante la familia”, concluyó.

Fuente: El Diario