Luego de viejos rumores de un supuesto affaire del entrenador de River, Marcelo Gallardo, y la periodista deportiva, Alina Moine, ahora circuló un mensaje de la mujer que confirmaría que están en una relación.

El DT millonario, que está separado desde hace años de la madre de sus hijos, Geraldine; habría comenzado un romance con Moine, quien quedó como la tercera en discordia tiempo atrás cuando se lo acusaba a Gallardo de ser infiel.

En “Socios del Espectáculo”, la modelo Luli Fernández contó que habló con la periodista deportiva luego de las versiones sobre que Alina había viajado a Salta con el entrenador.

“Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo”, explicó Fernández.

“Yo no soy clandestina”, habría sido el mensaje de Moine al referirse a una posible relación. “Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, concluyó.