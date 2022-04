Hace años comenzó a circular la versión de una hija no reconocida de Palito Ortega, que en lo legal figura como su sobrina, al ser anotada como hija de su hermano Juan. Esta mujer continúa peleando por dilucidar su identidad y volvió a exigirle al famoso que acepte un examen de filiación.

En el ciclo A la tarde, Diego Esteves presentó el caso: “Esta mujer que reclama ser la hija de Palito, hoy es jubilada, tiene 61 años, es oriunda de Tucumán y nació en el seno de una familia conformada por su padre en los papeles, el hermano del cantante”.

En ese contexto, el panelista narró el origen de esta teoría, el punto cero que activó esta incógnita en Rosa: “La madre de Palito antes de fallecer le confiesa que ella en realidad no es hija de Juan, sino de Palito. Se hizo un ADN privado en el 2004 y después lo cotejaron vía judicial con un examen dudoso, por ende Rosa tiene la duda sobre si Ramón no es su padre biológico”.

En el devenir del programa apareció el testimonio de la mujer, que en primera instancia saltó con los tapones de punta contra Ana Rosenfeld. “Vamos a hablar con la verdad, que la abogada no mienta, jamás Palito se hizo un ADN conmigo. Estoy harta de tantas humillaciones”.

Ante la consulta de Débora D’amato sobre si recibió amenazas de , o su entorno, Rosa no pudo evitar la emoción y trató de contar entre lágrimas y preocupación lo que la atraviesa. “Esto me superó, y me siento mal, estoy mal. Me dijeron que tenga cuidado, porque él es poderoso, tiene mucha plata. Si Ramón me quiere hacer algo que venga y me lo haga, que venga él”, manifestó.

En la continuidad de su relato, la valiente mujer agregó una declaración escalofriante: “Así como fue capaz de hacerme lo que me hizo, que venga él a matarme o lo quiera. Ya me cagaron la vida. Si yo cuento todo por lo que yo pasé”.