Android es un sistema operativo altamente personalizable y fácil de usar para los desarrolladores y programadores. Posee una gran variedad de códigos ocultos que permiten acceder a distintas funciones.

En una era de tecnología evolutiva que cada vez se desarrolla más rápido, se está haciendo común ver una gran cantidad de ciberataques o estafas virtuales circulando en los dispositivos electrónicos.

Cuando descargamos programas de terceros o APK -formato de paquete más popular disponible para Android-, no solo instalamos la aplicación, sino también diversos componentes que pueden dañar nuestro dispositivo e incluso robar información personal o los números de contactos que tenemos registrados.

No obstante, no hace falta ser un experto para conocer los códigos secretos que revelan si tu celular fue hackeado o no. En esta nota, te contamos cuáles son.

LOS 4 NÚMEROS QUE HAY QUE MARCAR EN EL CELULAR PARA SABER SI TE HACKEARON

##002#: en caso te hayan hackeado el móvil, con este código podrás redireccionar las llamadas que ingresen de parte de los atacantes.

en caso te hayan hackeado el móvil, con este código podrás redireccionar las llamadas que ingresen de parte de los atacantes. *#62#: Con este código podrás acceder a todo el listado de las llamadas que se han redirigido y, por lo tanto, no entraron a tu dispositivo. Allí puedes determinar si realmente deseas seguir con el proceso o desactivarlo.

Con este código podrás acceder a todo el listado de las llamadas que se han redirigido y, por lo tanto, no entraron a tu dispositivo. Allí puedes determinar si realmente deseas seguir con el proceso o desactivarlo. *#21#: marcando este código en tu celular podrás saber si los datos, llamadas y mensajes están siendo desviados.

marcando este código en tu celular podrás saber si los datos, llamadas y mensajes están siendo desviados. *#06#: aquí podrás acceder al código de tu IMEI -código que identifica tu aparato de forma exclusiva a nivel mundial-. Muchas veces los hackers tienden a modificar este apartado. Comparalo con el número que trae en la caja para evitar inconvenientes.

OTRO TRUCO PARA NUNCA SER ROBADO NI HACKEADO

El sistema doble factor de autenticación (también conocido como verificación en dos pasos) es un proceso que proporciona una capa adicional de protección.

Una vez activado, las plataformas comienzan a solicitar de manera obligatoria un código de seis dígitos o PIN en el inicio de sesión de una cuenta.

Según los expertos en ciberseguridad, la autenticación de dos factores debe activarse sí o sí en todas las redes sociales y cuentas porque evita el ingreso de un tercero a una cuenta.

En WhatsApp, esta función se encuentra en la parte de Ajustes y en Instagram y en Facebook, puede activarse en la parte de Configuración y Cuenta.

En todos los casos, se recomienda bajar en el teléfono celular aplicaciones como Google Authenticator para este proceso, ya que se trata de una app que se encarga de generar códigos automáticamente y ningún estafador puede tener acceso a ella, más que el dueño del dispositivo móvil.