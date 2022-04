El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa realizó este viernes, en la sede del gremio Luz y Fuerza La Pampa, una conferencia para respaldar al forense Juan Carlos Toulouse, a quien la Fiscalía de Investigaciones Administrativas le abrió una expediente, por considerar una falta grave que se difundieran detalles de la autopsia del niño Lucio Dupuy a pocas horas del asesinato. «Queremos que desistan de este ataque malicioso al trabajador», reclamó el gremio.

En diciembre los fiscales Máximo Paulucci y Guillermo Sancho se quejaron porque los detalles de la autopsia trascendieron en los medios aún antes de que llegara a sus manos y provocaron «consternación en la población», además de generar «un manto de duda» sobre la investigación. Elevaron una nota a la Procuración. Eso derivó al Superior Tribunal de Justicia, que puso bajo la lupa la actuación de Toulouse, e impulsó el sumario con el reproche de que se filtró información confidencial.

Toulouse es forense, un auxiliar de la justicia, desde hace 28 años, próximo a jubilarse. Este viernes brindó una conferencia de prensa junto a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Susana Funes, que lo respaldó porque consideró que no hizo nada que entorpeciera la investigación judicial. Dijeron que no aceptan que se «manche» su trayectoria con este sumario.

Cabe recordar que Lucio Dupuy, de 5 años, murió el pasado 26 de noviembre, víctima de una golpiza. Están detenidas e imputadas por el hecho la madre, Magdalena Espósito Valenti (24), y su pareja, Abigail Páez (27). El caso conmocionó a la provincia y tuvo repercusiones en los medios nacionales. Hubo marchas y protestas. Los detalles del caso -el niño fue abusado sexualmente y tenía marcas de golpizas anteriores en el cuerpo- provocaron indignación.

Este viernes, en conferencia de prensa, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, (SiTraJ), salió en defensa del fiscal Juan Carlos Toulouse, quien recientemente fue sumariado por revelar datos de “extrema confidencialidad” de la causa de la muerte de Lucio Dupuy.

En conferencia de prensa, la secretaria general del SiTraJ, Susana Funes, destacó la trayectoria del fiscal, negó las acusaciones y criticó a la FIA por impulsar las sanciones a un trabajador “que lo único que hizo fue mostrar su humanidad al conmoverse por un suceso sin precedentes en La Pampa”.

Dijo que el caso expuso las falencias de las políticas sociales y advirtió que «no se puede cortar el hilo por lo más delgado», culpando a un trabajador que cumplió con sus tareas. «Hay mala intención y ensañamiento con el trabajador», opinó la gremialista.

Por su parte, Toulouse, negó las acusaciones que se presentaron en la FIA. “Yo no dije nada que tenga que ver con la intimidad de la causa y aberrantes respecto al niño. Yo nunca hablé del nene, solo dije que tenía muchos golpes, porque estaba muy golpeado. Y que lo que vi no lo había visto en 27 años de trabajo. Los datos que aporté en mi informe como forense, los filtra la Fiscalía. Da la casualidad que entregué el informe el martes a la mañana y a la tarde sale en algunos medios. Eso no lo hice yo”, afirmó. «La fiscalía que a mí me ensucia dio información a los medios. No sé si fue para perjudicarme o qué, pero tengo las pruebas de que nunca lo dije», se defendió.

«No soy culpable de nada, algún travieso hizo lo mismo que hizo en la causa, mandó a un medio ahora el sumario», dijo, respecto a la difusión pública del expediente de la FIA. «Evidentemente, a alguien no le cabe bien lo que digo. Es doloroso que después de tanto tiempo, en vez de reconocerme, me salgan a ensuciar una trayectoria de 28 años. Es doloroso, por algo que no tiene sentido. La propia fiscalía después siguió filtrando información en los medios», prosiguió.

«Esta causa me pegó muy feo. No salí en los medios por mi voluntad, me llamaban de todos lados, estuve en todos los medios, es cierto», dijo.

«En un medio local sí cometí un error y lo asumo. Dije cosas que no debería haber dicho, fui muy duro con el sistema de la bronca que tenía y lo mal que estaba. Quizás eso a alguno no le gustó», dijo.

«Yo nunca hablé del nene. He tenido dificultades con alguno de los fiscales, por ley está prohibido revictimizar a un niño, por eso soy prudente, en general no opino porque puede ser muy cruel que las familias que sufren conozcan algunos datos, soy muy prudente, y en eso tengo la tranquilidad de que yo no lo hice», señaló.

Topulouse dijo que habló con el abuelo del niño en Pico el jueves a la noche y la familia tiene claro que él no difundió detalles aberrantes.

«Yo me estoy jubilando, que el cierre de mi ciclo laboral sea este, es muy doloroso. ¿Qué me van a hacer, tirar la oreja, retar, suspender? No creo porque no hay ningún elemento», señaló.

El forense recordó que el sábado hizo la autopsia y luego se fue al autódromo, a trabajar, y hasta el domingo a la noche que se entrevistó con este diario no había hablado públicamente. Y en las horas previas ya habían trascendido detalles del caso en medios incluso nacionales.

Fuente: El Diario