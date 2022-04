El 1 de abril de 2021, hoy hace un año, El Destape reveló las visitas a Mauricio Macri en la quinta de Olivos por parte de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, claves en las causas contra CFK y otros ex funcionarios kirchneristas.. También las del fiscal Raúl Pleé y poco después la del camarista federal Mariano Llorens. Un año más tarde todos siguen en sus cargos y las causas e investigaciones sobre estas reuniones a todas luces irregulares no avanzaron o se cerraron. Los expedientes contra Borinsky y Hornos que obran en el Consejo de la Magistratura ni se mueven; la causa judicial que tenía que investigarlos tampoco. En el caso de Llorens desde el juzgado que lo investiga afirman que hace 3 meses esperan que el Poder Ejecutivo les envíe la información sobre la visita. En el caso de Pleé el encargado de cerrar el caso fue el procurador interino Eduardo Casal, que sigue directrices cambiemitas.

El caso de Borinsky y Hornos fue denunciado por el entonces diputado y hoy ministro de Justicia Martín Soria. Lo sumó a la causa donde la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi investigan la Mesa Judicial desde la cuál el gobierno de Macri armaba causas. Capuchetti y Picardi decidieron separar los tantos y enviar a sorteo para que se investigue aparte las visitas de los camaristas a Macri. El bolillero le tocó a Marcelo Martínez de Giorgi junto a la fiscala Alejandra Mángano. En julio de 2017 la fiscala Mangano impulsó la investigación y pidió una serie de medidas de prueba, entre ellos los accesos a la quinta de Olivos de Borinsky y Hornos. Aún no tuvo novedades, el caso quedó en manos de Martínez de Giorgi.

Borinsky, aún hoy juez de la Cámara de Casación Penal (máxima instancia penal del país) intervino en casi todas las causas contra CFK. Visitó al menos 16 veces al entonces presidente Macri en la quinta de Olivos. Esas visitas coinciden con las fechas de sus fallos en casos de alto impacto político como la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, la mediática “Ruta del dinero K”, la causa Dólar Futuro, la de la Obra Pública de Vialidad en Santa Cruz, el caso Santiago Maldonado y hasta el caso Ciccone contra Amado Boudou. Todas pasaron por Borinsky, al cuál Macri recibía con excusas variopintas como jugar al paddle, tenis o fútbol pero donde el objetivo claramente era otro. En todas el juez falló en contra de CFK y sus ex funcionarios. Cuando emergieron los casos de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri el camarista Borinsky no sólo se negó a excusarse sino que falló a favor del ex presidente.

Hornos, por entonces presidente de la Cámara de Casación, no sólo visitó 6 veces a Macri en la Casa Rosada sino que aparece dos veces en los registros de ingresos a la quinta de Olivos. Se trata, al igual que Borinsky, de uno de los jueces que intervinieron en la reapertura de la denuncia del fiscal Nisman, en la mediática “Ruta del dinero K”, en la causa Dólar Futuro, en la de la Obra Pública de Vialidad en Santa Cruz –donde ratificó un exorbitante embargo de 10 mil millones de pesos contra CFK-, en una condena de Milagro Sala y en la detención de Amado Boudou en el caso Ciccone.

El caso del camarista federal Llorens es por lo menos curioso. Recaló en el juzgado de Sebastián Casanello tras una denuncia de los abogados Rafael Resnick Brenner, Jorge Chueco, José Ubeira, Andrés Albor y Héctor Rodríguez. Los denunciantes citaron la nota periodística que publicó El Destape donde se revela un encuentro de Llorens con el entonces presidente Macri en la Casa Rosada y otro en la Quinta de Olivos. La primera reunión data del 17 de diciembre de 2018 en Casa de Gobierno. La segunda ocurrió el 6 de septiembre de 2019 en la residencia presidencial.

El 20 de diciembre pasado el juez Casanello requirió a la Secretaría General de la Presidencia que informe si Llorens “registra una visita a la Quinta Presidencial de Olivos el día 6 de septiembre de 2019”. Es decir, si se reunió con Mauricio Macri mientras era presidente. Pasaron más de 3 meses y aún no le contestaron por lo que esta semana Casanello reiteró el pedido, según informaron desde el juzgado.

Llorens no sólo siguió en su cargo como camarista federal, donde lo designó el propio Macri, sino que luego de que este medio revelara su encuentro con el entonces presidente la corporación judicial lo catapultó a la presidencia de la Cámara Federal de Comodoro Py y a la vicepresidencia de la Asociación de Magistrados.

Al fiscal Pleé lo salvó el procurador interino Casal. Este medio reveló que Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Pleé se reunieron en la quinta de Olivos el 23 de marzo de 2018. Uno era el presidente; el otro el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dedicada al espionaje ilegal y el armado de causas judiciales contra opositores; el tercero, fiscal ante la Cámara de Casación, uno de los hombres más poderosos de Comodoro Py y que intervino en causas clave como la denuncia del fiscal Alberto Nisman, la causa Dólar Futuro, la farsa de las Fotocopias de los Cuadernos, el desguace del Grupo Indalo y la investigación por espionaje ilegal donde está procesado el fiscal Carlos Stornelli.

Pleé tuvo que dar eplicaciones por escrito y reconoció la reunión pero para justificarse dio una explicación insólita: que Macri lo citó para decirle porqué no lo había elegido como su candidato para Procurador General y ocultó la presencia de Arribas. Tres días después de la respuesta de Pleé, Casal cerró el caso. Se hizo eco de las “explicaciones” del fiscal con asiento en Comodoro Py y decidió “la reserva de las actuaciones sin más trámite”.

Los visitantes de Macri también están cómodos en el Consejo de la Magistratura, el organismo que tiene entre sus funciones las sanciones y remociones a jueces. Hay media docena de denuncias contra Borinsky y Hornos pero ninguna avanza.

El actual ministro de Justicia Martin Soria denunció a Hornos por las 6 visitas que le hizo a Macri, coincidentes con sus fallos en causas contra CFK y otros ex funcionarios cercanos a ella. La carpeta quedó a cargo del consejero Diego Molea, representante académico.

La familia del ex canciller Héctor Timerman pidió la remoción de Borinsky y Hornos. El hermano y la hija del ex canciller, Javier y Jordana Timerman, se presentaron ante el Consejo de la Magistratura y los denunciaron por “mal desempeño” en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Lo hicieron tras la revelación de El Destape en la investigación Operación Olivos. En el escrito, que está dirigido al entonces presidente del Consejo de la Magistratura Diego Molea, los Timerman remarcaron los rechazos a las recusaciones de ambos camaristas que presentaron cuando se desarrollaba la causa Memorándum, las visitas de Borinsky y Hornos a la Quinta de Olivos, el ocultamiento de estas visitas por parte del gobierno de Macri y el interés del gobierno cambiemita en que la causa se reabriera. La denuncia en el consejo está a cargo de María Inés Pilatti de Vergara, la senadora que hoy preside la Comisión de Disciplina.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal denunció a Borinsky por su voto a favor de que la causa de espionaje que tramitaba en los juzgados de Lomas de Zamora se mudara a Comodoro Py. El caso lo lleva la consejera Silvia Giacoppo, senadora radical. El abogado Marcelo Hertzriken Velasco también denunció a Borinsky ante el Consejo a partir de las revelaciones de El Destape. Ese expediente también lo tiene la senadora Pilatti de Vergara.

Otra denuncia en el Consejo la hizo Lucía Varisco, hija del fallecido intendente de Paraná. Al igual que Schlenker, la hija de Varisco plantea que los camaristas Borinsky y Hornos intervinieron en la causa contra su padre cuando visitaban a Macri, con quien el ex intendente de Paraná tenía una interna política. También la tiene en sus manos la senadora Pilatti de Vergara.

El ex barrabrava de River Alan Schlenker también denunció a Hornos y Borinsky ante el Consejo. Schlenker fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Gonzalo Acro, condena ratificada por Hornos y Borinsky. El ex barrabrava denunció a los jueces cuando se conocieron sus reuniones con Macri, a quien vincula con el entonces presidente de River José María Aguilar. Esa denuncia quedó en manos del consejero Carlos Matterson.

No todas las denuncias contra Borinsky y Hornos están relacionadas a la investigación de El Destape. El ex diputado Jorge Rivas los renunció por prevaricato por el traslado a Comodoro Py de las causa scontra los ex jefes de inteligencia macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La denuncia la tiene el juez Ricardo Recondo, consejero por los magistrados que pertenece al sector más conservador de la política judicial.

En el Consejo hay otra denuncia contra Hornos que no está relacionada con Operación Olivos. El juez formoseño Rubén Quiñones lo denuncio por designaciones irregulares y sobrecarga de trabajo. El caso lo tiene Gerónimo Ustarroz, consejero por el Poder Ejecutivo.