La jefa del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García, se refirió a la marcha por el 24 de marzo y a la multitudinaria movilización de la agrupación que lidera Máximo Kirchner. “La Cámpora tiene la fuerza movilizadora más grande de la provincia de Buenos Aires”, dijo.

“Quedó muy claro que La Cámpora tiene la fuerza movilizadora más grande de la provincia de Buenos Aires. Nadie lo puede negar”, reiteró la senadora provincial. Sobre la marcha en sí, destacó “la enorme cantidad de chicos y chicas, la juventud en la calle”. “Una marcha con alegría a pesar de lo que se conmemoraba”, expresó.

Asimismo manifestó que “cuando alguien expresa, como lo hizo Máximo, su renuncia a la presidencia del bloque es lo que necesitamos”. “Actitudes que no sean hipócritas, y eso ha ampliado la posibilidad de quienes pensamos parecido tengamos un lugar”, afirmó.

En tanto, la dirigenta se refirió al acuerdo con el FMI por la deuda que contrajo la gestión de Mauricio Macri: “No estamos discutiendo cualquier tema. Tiene que ver en cómo va a impactar este acuerdo, no se dice que no hay que pagar”, explicó. En este sentido remarcó que “tenemos que discutir, aunque haga ruido, cómo va a ser la aplicación del aumento de tarifas”.

“Cualquier modelo para nosotros, para el peronismo, tiene que ser con la gente adentro”, remarcó. Finalmente se refirió a la postura del partido radical: “Me sorprende cómo el radicalismo se mantiene ausente de la discusión. En el peronismo siempre las cosas se discuten de fondo”.

Las declaraciones de Teresa García estuvieron en concordancia con lo expresado por el gobernador Axel Kicillof el mismo 24 de marzo. “No es momento de especular”, reclamó y sostuvo que “nos votaron para recuperar ingresos y salarios, la libertad y los derechos, y esa es la lucha que hay que dar”.

“Cada 24 de marzo es distinto y tiene una significación distinta. Hablaba Hebe del valor de la palabra y creo que todos los que tenemos militancia y compromiso tenemos que tener presente esa afirmación. No somos todos iguales, pero siempre hay que estar mirando a uno mismo, nunca hay que callarse, nunca hay que cerrar la boca”, reflexionó.