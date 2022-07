El juez de Control, Daniel Ralli, rechazó este martes un pedido del abogado defensor del cirujano Jorge Rigutto para sustituir la prisión preventiva por otra medida de control.

De esta forma, el médico, acusado de abuso sexual con acceso carnal, seguirá preso, al menos hasta el 9 de abril, cuando se evaluará su situación en una audiencia de reexamen, de acuerdo al avance de la investigación.

Rigutto fue detenido el pasado 9 de marzo. Al día siguiente se formalizó la acusación de «abuso sexual con acceso carnal» y se dispuso la prisión preventiva por un mes. La base de la acusación a Rigutto está en el testimonio de la víctima, en dos certificados médicos -uno psicológico y el otro psiquiátrico- y en los datos que de un dispositivo electrónico.

El cirujano fue detenido en su domicilio particular de la calle Bolívar, casi Argentino Valle, luego de un allanamiento realizado por el Grupo Especial Policial.

La investigación del caso, que además tiene como querellante particular al abogado José Mario Aguerrido, está a cargo del fiscal Walter Martos. El defensor es el abogado Omar Gebruers.

Rigutto ya tiene una condena de tres años de prisión en suspenso por el delito de «coacción» en perjuicio de su expareja.

La declaración de la víctima

La denunciante es una mujer mayor de edad con la que el médico supo tener una relación anterior. Ya declaró en cámara gesell. El abogado Gebruers sostuvo en la audiencia de este lunes que la mujer no mencionó que hubiera sufrido un abuso sexual durante su testimonio.

La afirmación generó un cruce con la fiscalía y la querella. «La víctima dijo expresamente que sentía miedo, que todo el tiempo la amenazaba, que la iba a hacer boleta y que le iba a contar a la familia la relación que tenía, y en un momento dijo que las relaciones eran forzadas, no consentidas. Dijo que accedía para no despertar su ira», indicó el abogado querellante, Aguerrido.

Gebruers también hizo referencia a algunos testigos que aseguraron que la mujer nunca les dijo que se sintiera violentada. Sin embargo, la querella no dejó pasar por alto que las mismas personas reconocieron que tenía mucho temor de que Rigutto le contara a sus hijos y a su ex marido de la relación.

Audios comprometedores

El abogado querellante sumó a la causa unos audios en los que se escucha a alguien que se identifica como Rigutto haciendo algunas manifestaciones. Aguerrido dijo que son para que se periten y se tomen en cuenta al elaborar un perfil sicológico del acusado. Aseguró que le llegaron a su estudio en forma anónima.

El abogado defensor Omar Gebruers se quejó por la introducción de los audios que no tienen relación con el hecho y afirmó que esta es «una causa armada» en contra de su defendido. La fiscalía, por su parte, decidió pasarle vista al fiscal de turno para determinar si no amerita que se inicie una causa paralela, por la eventual comisión de otro tipo de delito.

Contrapunto entre abogados

La interpretación de Gebruers de la declaración en Cámara Gesell disparó un cruce dialéctico con la querella. «De los dichos de la víctima, surge una actuación abusiva que tiene que ver con la denuncia», replicó Aguerrido.

De todos modos, el profesional mostró su enojo porque el defensor sugirió que hay «una causa armada», afirmación que ya había generado hace unos días el rechazo de la asociación de fiscales.

«Evidentemente, el ladrón cree que todos son de su condición», estimó Aguerrido.

«Armar causas para joder a alguien inocente, no es a lo que me dedico. No tiene ningún fundamento, esta es una causa generada por una denuncia que dice que tuvo relaciones sexuales sin que ella prestara condicionamiento, y la justicia determinará. Pero no hay más nada, no voy a permitir que Gebruers ni ningún diario diga estupideces tales como que mi estudio interviene en causas armadas», remarcó sobre las publicaciones que hizo el diario La Arena.

