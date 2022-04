La presentación se realizó esta mañana en la Sala del Ministerio de Desarrollo Social –Pellegrini y Quintana-, con la presencia del subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar; el director General de Deportes Federados, Alejandro Aguiriano; el director General de Deportes, Alejandro Bagatto y el director de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa, José Luis Carluche.

Almudévar explicó que el Programa está dirigido a deportes olímpicos no tradicionales. “Son deportes no tan difundidos en La Pampa y que queremos potenciarlo para que los niños de nuestra Provincia tengan opciones de prácticas deportivas, que no estén siempre atados a los programas de los deportes tradicionales”, contó.

Además, detalló que el fin de semana se trabajará en capacitaciones a personal idóneo que desarrollarán las actividades en las distintas localidades de La Pampa. “Se va a desarrollar en el Polideportivo Butaló y ahí seguirán capacitándose para llevar sus conocimientos a sus alumnos que participan de estos deportes en el interior de la Provincia”, informó.

Las disciplinas deportivas son: Bádminton convencional y adaptado, Esgrima, Tiro, Tenis de Mesa, Arquería, Levantamiento Olímpico y Lucha y se desarrollarán en 42 localidades de La Pampa.

“Es un programa innovador, porque estas actividades no las tenemos desarrolladas en la Provincia, incluso no están desarrolladas en el país. Entonces, este programa ha sido visto con buenos ojos. Cuando se los explicamos a nuestros colegas de la Patagonia, surgió la idea de poder hacer un juego patagónico, para que del semillero puedan salir talentos que trasciendan barreras. Es así, que nacieron los primeros Juegos de Integración Patagónica, que están dentro del Ente Patagónico del Deporte (EPADE), y la primera edición será en septiembre en La Pampa. Entonces, es fundamental que podamos hacer estos encuentros de capacitación para que en septiembre recibamos a toda la Patagonia en estas disciplinas”, remarcó Almudevar.

Por último, destacó el acompañamiento del área de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa. “Siempre nos abren las puertas para llevar adelante estas actividades”, agregó.

Alejandro Aguiriano

El director de Deporte Federado se refirió a que el Programa contempla 42 localidades de La Pampa, “en las cuales tenemos una o dos personas capacitándose en las distintas disciplinas. Venimos capacitándolas desde dos años de forma virtual por la pandemia, que nos permitió la captación de las personas que iban a desarrollar la actividad en las localidades, se los capacitó de forma virtual a través de la Fundación Banco Pampa y se crearon aulas de cada uno de los deportes”, afirmó.

“Para este año, para dar inicio a las Escuelas Deportivas que van a empezar a funcionar en las localidades, algunas ya están trabajando, vamos a dar una nueva capacitación. El sábado a partir de las 9, será la acreditación en el Polideportivo Butaló. Se hará un muestreo de cada una de las disciplinas, de 45 minutos a una hora, donde los participantes podrán adquirir conocimientos de cada disciplina y si están interesados, podrán sumar sobre alguna otra. El domingo, cada uno de los que trabaja en el Programa se dirigirá al lugar y horario asignado para la disciplina correspondiente. Ese será el formato de funcionamiento”, concluyó.

Los referentes de las actividades son Oliver Arévalo en Luchas Olímpicas, Carlos Magnano en Tiro, Javier Aguirre en Arquería, Maximiliano Moscoso en Tenis de Mesa, Adrián Suren del Sol en Esgrima, Héctor Lorda en Bádminton y Mario González en Levantamiento Olímpico.