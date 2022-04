La actriz y conductora Moria Casán se deshizo en elogios para con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Lo definió como “hombre de poder” y destacó el rol que tuvo en la negociación por el proyecto que le permitió al Gobierno avalar el acuerdo con el FMI. «Tiene pasta de ser un hombre brillante, es un hombre muy preparado y considero que esta gestión del FMI ha sido el gran Samoré de la política argentina», aseguró. Massa será el futuro yerno de Moria ya que la exvedette contraerá matrimonio con su actual pareja, Pato Galmarini, en La Bombonera.

En diálogo con Pasaron Cosas, por Radio Con Vos, la diva de la TV se animó a analizar la política de nuestro país y aprovechó para destacar el papel del titular de la Cámara Baja. No solo en la aprobación del proyecto para acordar con el FMI el refinanciamiento de la deuda tomada por Macri, sino de su rol como político. «Ha sido el gran Samoré de la República Argentina porque hasta Guzmán se lo agradeció, el primero que le agradeció la gestión de esta gran cantidad de fondos que le van a dar a los argentinos, fue nuestro ministro de economía», señaló.

Al mismo tiempo, Moria redobló la apuesta. «Creo que un hombre absolutamente preparado, que surfea; no digamos ni que cinturea ni que panquequea. Una cosa es panquequear y otra cosa es ser como un gran diplomático porque tiene cintura», afirmó. Y hasta se animó a contar qué conversa con el propio Massa: «Le digo ‘vos hasta hacés el hula hula, nene, con la política'».

Asimismo, La One afirmó que Massa está «en su punto caramelo» y advirtió: «Yo no lo conocí mucho pero lo encuentro preparado como persona, como con más edad también. Y además está siempre, es un hombre del poder». Y sentenció: «Es el presidente de la Cámara de Diputados, ha sido el vocero de Cristina, después que se hayan peleado, que se hayan amigado. El tipo está en el poder y desde ese lugar, me parece que es el más preparado para acceder a la Casa Rosada».