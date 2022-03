Viviana Canosa no se quiso quedar afuera de los Óscar y de la polémica tras la cachetada de Will Smith a Chris Rock. En un insólito editorial, la conductora se atrevió a comparar el reciente escándalo de Hollywood con el peronismo sin ningún tipo de pudor.

Con la foto del momento exacto en que Smith le pegó a Rock por burlarse de la alopecia de Jada Pinkett, su esposa, Canosa citó un tuit de Agustín Laje -«Si Will Smith fuera blanco, ya mismo estaría cancelado. Pero negro golpea negro es legal y no viola los derechos humanos. Este no es un comentario sobre la justicia o injusticia de la trompada; es un comentario sobre la hipocresía mediática y política«– y procedió a dar su inconexo análisis de la situación.

Con una insólita argumentación, Canosa aseguró que lo del cachetazo «Will Smith lo aprendió del peronismo». La frase que descolocó hasta a los más fervientes seguidores de la conductora macrista. Acto seguido, procedió a comparar la cachetada de las estrellas de Hollywood con la recordada pelea entre el fallecido Mauro Viale y el empresario Alberto Samid.

Luego de repasar el conflicto entre Viale y Samid, Canosa siguió recordando otros cachetazos históricos de Argentina para completar el papelón. Así llegó a la pelea entre Graciela Camaño y Carlos Kunkel, que terminó con un cachetazo de la dirigenta. «Que mano le metió», aseguró Canosa.