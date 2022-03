Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles, Lubricantes y Afines (CECLA) advirtieron por “un faltante muy importante” de gasoil en la provincia. Algunas estaciones limitan la venta de ese combustible.

Roberto Martínez, presiente de CECLA, dijo «las petroleras pusieron cupos muy fijos a las estaciones y lo sufren más las estaciones blancas. Los cupos son mensuales, la cosecha se masificó en todo el país y se siente a fin de mes el faltante de combustible en los surtidores».

En diálogo con LU 133, explicó también que «hubo un fuerte impacto en los precios mayoristas que afecta al agro y al transporte, y la fuerte suba provocó que la gente se volcara a las estaciones de servicio».

Hay estaciones de servicio en La Pampa que venden hasta 500 litros a los clientes locales o 150 litros por turno. Al respecto, Martínez detalló la que ja de los transportistas “un camión gasta 40 litros cada 100 kilómetros, en un trayecto largo tienen que parar en cada pueblo y ver si le cargan».

Sobre la resolución del conflicto, el dirigente sostuvo «no creemos que esto se vaya a solucionar el mes que viene, esto va para largo”.

“El contexto internacional no ayuda, las petroleras trabajan con un crudo a U$S 57 cuando internacionalmente está U$S 100 el barril, y como no alcanza la producción nacional, hay que importar un 20%», concluyó.

