En el marco de la causa que investiga el destino del préstamo de 45 millones de dólares que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se reveló que el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz, transfirió a una cuenta en Estados Unidos 650 mil dólares el día después de las elecciones PASO del 11 de agosto de 2019, en las que Juntos por el Cambio perdió por 16 puntos ante el Frente de Todos, que llevaba como candidato a Alberto Fernández.

De esta manera, durante la presidencia de Mauricio Macri, se llevó a cabo la operación legal, ya que así lo dispuso el macrismo, que fue realizada a través del Standard Chartered Bank (SCB), un banco con sede en Inglaterra y filial en la Argentina. “Todas las transferencias por mí realizadas fueron originadas desde cuentas en bancos argentinos, autorizadas por el Banco Central, con dinero debidamente declarado”, justificó Rosenkrantz en diálogo con Tiempo.

En tanto, el movimiento realizado por Rosenkrantz figura en el informe que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aportó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante, junto al fiscal Franco Picardi, la investigación por la deuda con el FMI que contrajo el gobierno de Macri. La causa fue impulsada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a pedido del presidente Alberto Fernández, que tiene como fin determinar si el dinero del préstamo se fugó de la Argentina.

El vicepresidente de la Corte Suprema es uno de los representantes del Poder Judicial registrado con operaciones en el BCRA de transferencia de dólares al exterior, todas legales y declaradas. También se encuentran Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro y asesor judicial de Macri; el procurador general bonaerense Julio Conte Grand; su ahijado Esteban Conte Grand, exasesor del exministro de Justicia Germán Garavano; el ex camarista federal y ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra; los fiscales Ricardo Sáenz y Carlos Rívolo, y el juez Pablo Gallegos Fedriani. Todos los nombrados aclararon que las operaciones son legales, declaradas ante la Afip, con sus impuestos correspondientes.

El caso de Rosenkrantz

El informe del BCRA reveló que el expresidente de la Corte además recibió pagos en dólares durante el proceso previo a asumir en la Corte Suprema de Justicia, en principio por un decreto de Macri y luego por el proceso que establece la Constitución Nacional. Fue, puntualmente, el 12 de agosto de 2016, diez días antes de jurar como juez que recibió 68.622 dólares de Anheuser Busch Inbev, desde una cuenta en Gran Bretaña; el 12 de abril, 77.160 de Chambre de Commerce, la cámara de comercio de Francia; el 16 de mayo, 40.015 desde una cuenta en Panamá. Existen otros ingresos pero están en investigación.

“Se corresponden a servicios profesionales realizados y legalmente facturados con anterioridad a mi asunción como juez de la Corte Suprema, y fueron debidamente declarados en su oportunidad”, aclaró el magistrado a Tiempo.

También aparece el procurador bonaerense Julio Conte Grand con una transferencia importante con base en una cuenta en Estados Unidos. Según allegados esa operación no solo no sacó dinero al exterior sino que lo que hizo fue ingresar dólares a la Argentina el 26 de abril de 2019. “Es dinero declarado que ingresó para una operación inmobiliaria. No sacó dinero al exterior; lo trajo”, puntualizaron.