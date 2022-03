Se recrudece la interna en Juntos por el Cambio y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, terminó de confirmar que se distanció del jefe de gobierno porteño y uno de los principales referentes de su espacio político, Horacio Rodríguez Larreta, en medio de la disputa por las candidaturas de cara a las elecciones presidenciales 2023.

En una entrevista, Bullrich confirmó que con Larreta «había una relación fluida que ha dejado de fluir» y que no quiere “detenerse a pensar qué le pasó a Horacio” y por qué tiene “una relación cortada” con ella. “En este momento el PRO es una ficha esencial en Juntos por el Cambio, que es la herramienta más importante que tenemos para darle a la sociedad sociedad un cambio profundo, creo que tenemos que cuidar eso, el diálogo entre nosotros siempre es importante”, agregó en Radio Rivadavia.

Sin embargo, sobre su relación con Larreta, la presidenta del PRO responsabilizó al jefe de gobierno de la falta de diálogo. “Convivimos en el marco de Juntos por el Cambio pero es necesario una mayor interrelación en este momento tan difícil para el país y la gente. Es un momento de muchas frustraciones y es importante que lo trabajemos y volvamos a hacer fluir la relación”, le reclamó. “La relación se puede arreglar en la medida que uno tenga voluntad, tampoco es que no se pueda arreglar”, agregó polémica.

En este sentido, detalló cuáles son diferencias con Rodríguez Larreta: “Hay una mirada de encarar el cambio bastante distinta entre Horacio y yo. Al cambio hay que enfrentarlo porque la Argentina está llena de burocracia, de mafias y de trabajas, eso hay que enfrentarlo”. En esta línea, profundizó y disparó que el jefe de gobierno porteño “tiene una idea de que hay que negociar”. “Pero así se te van los cuatro años negociando con una dirigencia política que no quiere cambiar y mantiene sus privilegios”, criticó.

También aprovechó y apuntó contra la estrategia ideada por Larreta de postular como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires a Diego Santilli, que fue ministro de Seguridad porteño; y a María Eugenia Vidal en CABA, cuando fue gobernadora bonaerense. Además, aclaró que ella no irá por la provincia de Buenos Aires. “No soy de la provincia, no me gustan esos cambios. Me parecía importante aclararlo y para dar una pista decir que si algo vale es trabajar por el país, no por la Provincia ni la Ciudad y no por desprecio sino porque hace falta un cambio nacional”, lanzó.

Por último, planteó la privatización como solución al déficit. “Todas las empresas públicas tienen que ser reestructuradas, o son viables o entran en un camino de privatización”, disparó al igual que insistió Macri respecto a Aerolíneas Argentinas. “No se pueden gastar 3 mil millones de dólares en una empresa a costa de todos los argentinos. Eso no puede pasar. Es una estrategia que estamos trabajando respecto a un modelo de reestructuración general por el déficit que tienen”, completó.