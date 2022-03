Una mujer de La Banda, Santiago del Estero, descubrió de casualidad que su esposo violaba a su hija adolescente. Encontró una tarjeta de memoria en la que guardaba el material con imágenes de explotación sexual a menores y videos en los que abusaba de la chica.

Al darse cuenta, el hombre de 37 años golpeó a su esposa y escapó.

Todo sucedió en febrero. La mujer, que está embarazada, buscaba su DNI en un pantalón de su pareja, con quien se casó en 2016. Encontró allí una tarjeta de memoria, lo que le llamó la atención, y decidió guardarla para revisar el contenido.

Según detalló Diario Panorama, al quedarse sola en la casa, colocó la tarjeta en su celular y se topó con fotos y videos en los que abusaba sexualmente de la adolescente, además de una gran cantidad de material pornografico y de explotación sexual a menores.

Al darse cuenta de que lo habían descubierto, el abusador golpeó a la epsosa para intentar sacarle la tarjeta pero finalmente escapó. Al día siguiente se contactó a través de dos mensajes de audio que envió a la mujer y a la víctima. “Perdón por todo, sean felices”, les dijo.

La mujer realizó de inmediato la denuncia ante la Unidad Delitos Contra la Integridad Sexual por “Abuso sexual agravado por la situación de convivencia preexistente en perjuicio de menor”. La investigación está a cargo de la fiscal Ana Azar.

Todavía no dieron con el paradero del acusado, que no descartan pudo haber viajado hacia la provincia de Buenos Aires, ya que nació y vivió varios años en la localidad de José C. Paz.

La víctima fue asistida por psicólogos y le realizaron exámenes ginecológicos. Además, secuestraron la tarjeta de memoria y la CPU del denunciado.

“Continúa en libertad el sujeto, lo que constituye un grave peligro para otros menores porque, si se observa el contenido de sus videos, surge evidente que su obsesión y perversión está dada en relación a los menores”, dijo a medios locales Soledad Schejtman, abogada de la familia de la víctima.

“Trabajamos para acreditar que lo sucedido tiene efectos multiplicadores; tanto para la familia de nuestra asistida, como para terceros”, enfatizó la letrada, que solicitó la captura nacional del hombre.