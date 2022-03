El mensaje de Cristina Kirchner a una escuela en General Rodríguez en el Día de la Memoria

La vicepresidenta Cristina Kirchner envió un mensaje a la comunidad de la Escuela Secundaria N°14 de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, que en la víspera de un nuevo aniversario del último golpe de Estado en el país eligió llevar el nombre de Noemí «Mimí» Tardivo, una docente y militante desaparecida en la dictadura cívico-militar.

«Quiero nombrarlos a todos y a todas los que firmaron esta hermosa nota donde me invitan. Aunque sea participar de esta manera que lo estamos haciendo, me hubiera encantado poder estar presente en el día de hoy pero mi agenda no lo permite», sostuvo la expresidenta sobre el homenaje a la maestra desaparecida el 8 de julio de 1976.