El gobernador Sergio Ziliotto le dio la formal bienvenida a la reaparición en acción de su antecesor Carlos Verna y a la vez marcó diferencias entre los roles que le corresponden a él como gobernador y a Verna como «conductor de la línea mayoritaria».

Trató de relativizar los significados de sus reuniones con distintos actores y actrices de la política provincial. Y señaló distinciones con quienes están pensando en las elecciones: «quienes tenemos representación institucional no podemos distraernos un minuto en eso, sería reirnos de la gente».

El jefe del Ejecutivo habló por primera vez de la sucesión de fotos políticas de Verna: «Es muy bueno verlo recuperado de la enfermedad, que haya podido salido de la pandemia con toda su complejidad, verlo de nuevo públicamente».

«¿Qué pensaban ustedes que iba a hacer Carlos cuando pudiera salir públicamente? ¡Política! Toda la vida hizo política, ¿qué pensaban que iba a hacer? El peronismo de la provincia necesita dirigentes de la talla de Verna, es el conductor de la línea mayoritaria del peronismo”, remarcó Ziliotto.

Y añadió: “Si le ponen tanto drama a una foto, o controversias… por supuesto siempre hay alguno que quiere llevar agua para su molino, pero la cuestión realmente tangible, es algo normal”.

«Ni dramas ni novelas»

“No encuentren dramas ni novelas donde no las hay”, reiteró Ziliotto y ante una consulta puntual dijo que “siempre está previsa una reunión, dependerá de cuándo coincidan nuestros tiempos libres”.

El presidente del PJ pampeano también dejó en claro que en estos tiempos “no se habla de candidatos… se hace política todos los días, todos los años, en todas las épocas. Pero veo dirigentes sobre todo de la oposición lanzados en campaña electoral. Si yo hablara de la campaña electoral y analizara la fecha de elecciones o no, me estaría riendo en la cara de la gente que la está pasando mal. Desde mi función no puedo perder un minuto en eso”.

“Quienes abrazamos la política sabemos que es transformadora para mejorar la calidad de vida de la gente. Veo que hacen encuestas, quien posicionarse, pero los que tenemos representación institucional no podemos perder un minuto en eso. Hay seguramente dirigentes que están pensando más en su propio futuro para después del 11 de diciembre de 2023 que en el futuro de la gente. Hay un proceso inflacionario, la gente la está pasando mal, hablar de apetencias electorales hoy es reírse de la gente”, reiteró.

