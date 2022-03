La guerra Rusia–Ucrania ya promedia su día 25 y sigue haciendo estragos en todo el mundo. En este caso, en la Argentina. Es que nuestro país volvió a recibir un nuevo golpe económico por el conflicto bélico y perdió millones de dólares que podrían haber llegado por exportaciones. Se trata de la venta de vinos a esos destinos, que explica alrededor del 3% del total de las operaciones hacia el exterior.

La mirada de los exportadores

En este sentido, el vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el sanjuanino Hugo Carmona, señaló “en estos primeros meses se frenaron exportaciones por un valor de 1.360.000 dólares a Rusia, y en mosto unas 1.300 toneladas”, mientras que “a Ucrania más de 4 millones de litros por 1.4 millones de dólares”, según precisó en declaraciones a Télam.

En base a datos oficiales, ambos países en 2021 concretaron compras de vinos y mosto por un 13,2 millones de dólares. Desde el sector privado, Diego Levy, CEO de Finca Flichman, una bodega de capitales portugueses (Sogrape), sostuvo que “el conflicto de Rusia nos pegó muy fuerte en el primer trimestre con aproximadamente el 15% de nuestras exportaciones”.

La importancia de ese mercado se explica en que el 15% de las exportaciones previstas por la firma de capitales lusos tenía como destino a ese mercado. “Nosotros le vendemos a dos clientes de Rusia con los que tenemos muy buena relación comercial, y nos mandaron una comunicación donde nos informaron que están teniendo complicaciones para los pagos, pero que están tratando de resolverlo”, aclaró.

“La manera de hacerlo, nos explicaron, es porque hay dos bancos (con sede en Moscú) que no fueron intervenidos, es decir que no los han sacado del sistema SWIFT”, explicó Levy. De esta manera, el CEO de Finca Flichman hizo referencia al Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales), una organización con sede en Bélgica que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras.

Otro ejemplo de los inconvenientes que registra el sector a raíz del conflicto bélico fue registrado por la firma Global Logistic Solutions, una de las compañías dedicadas a la exportación desde Mendoza. La firma tenía embarcado un contenedor con destino a San Petersburgo, y en el puerto Panamá International Terminal (PSA) tuvieron que derivar la carga hacia otro navío con destino a Lituania, por la imposibilidad de entregar la carga en Rusia.

Qué es SWIFT

SWIFT es una sociedad cooperativa de derecho belga propiedad de unos 3.500 miembros (todas instituciones financieras) como socios accionistas. No obstante, la supervisión de SWIFT recae sobre un consejo formado por los bancos centrales de Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia, Japón, Suiza, Suecia, así como el Banco Central Europeo.

Levy explicó que sus clientes rusos “están tratando de redireccionar cuentas a esas entidades” para poder mantener la cadena de pagos. Asimismo, explicó que en Flichman decidieron no despachar vinos con destino a Rusia porque en la Argentina “rige el plazo de 180 días que estipula el Banco Central (BCRA) para la liquidación de Divisas de Exportación”, algo de difícil cumplimiento en medio de las sanciones económicas dispuestas contra el país invasor.

Levy dijo que la previsión inicial era vender a Rusia “a un valor un promedio de 20 a 25 dólares FOB la caja de 9 litros (12 botellas) dependiendo la marca y el producto”. “Eso para nosotros significan unas 15.000 cajas físicas” por un monto estimado de 350.000 dólares solo para el primer trimestre del año, estimó el empresario.