¿No es extraño que nos pasemos casi un tercio de nuestra vida durmiendo? Es más, en el promedio de una existencia humana, unos 70 años, nos dedicamos por lo menos cincuenta mil horas a soñar; es decir, dos mil días o seis años enteros. En cualquier momento, más de mil millones de personas están durmiendo en algún lugar del planeta. ¿Por qué?

Hoy se sabe que dormir bien es indispensable para nuestra salud física y mental. También en esta esfera la pandemia mostró una de sus caras desagradables. Un estudio que analiza 250 publicaciones con 493.475 participantes de 49 países (Sleep disturbances during the COVID-19 pandemic: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Jahrami HA, Alhaj OA, Humood AM, et al. Sleep Med Rev. 2022 Jan 22;62:101591) estima que la prevalencia mundial de trastornos del sueño fue del 40,49 % (42,49 % durante el confinamiento vs. 37,97 % una vez finalizado).

“Los trabajos internacionales corresponden principalmente al período de aislamiento obligatorio de 2020 y 2021 –afirma Mirta Averbuch, neuróloga y jefa de la Unidad de Medicina del Sueño del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro–. Los pacientes que contrajeron la enfermedad, los niños y los adolescentes parecen haber sido los grupos más afectados. Entre los trastornos reportados figuran insomnio, ansiedad y depresión, pesadillas, alteraciones del ritmo circadiano… Hay poco publicado acerca del posCovid. Lo que más vemos son las secuelas en el estado de ánimo: ataques de pánico nocturnos, fobias, cansancio e insomnio, y apneas del sueño (interrupciones de la respiración que pueden durar desde unos pocos segundos a minutos y pueden ocurrir más de 30 veces por hora)”.

Alteraciones por la pandemia

Entre las causas que explican semejante prevalencia de trastornos del sueño, la especialista menciona el aislamiento, la libre elección de horarios, la falta de rutinas, el miedo, la exposición sostenida al estrés que satura los sistemas fisiológicos de respuesta, todos fenómenos que se dieron en esta situación única en la historia de la humanidad que se vive desde hace dos años. “Pero necesitamos tiempo para evaluarlo bien”, aclara Averbuch.

Algo similar se verificó en el país. En un estudio realizado por la Asociación Argentina de Medicina del sueño que trató de analizar qué ocurrió al principio y avanzada la pandemia (2020 y 2021), “encontramos que las personas manifestaron trastornos en la calidad del sueño: por ejemplo, latencia de inicio más prolongada, eficiencia y calidad disminuida, mayor fragmentación, mayor consumo de medicamentos para poder dormir –cuenta Stella Valiensi, presidenta de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño–. Sin embargo, según nuestro análisis, el porcentaje de malos o pobres dormidores fue mayor en 2021, llegó casi al 60%. También hubo muchos reportes de aumento de pesadillas o sueños malos. Casi un 6% refirió presentarlas dos o más veces por semana”.

Estudios posteriores a otras epidemias también evidenciaron una variedad de consecuencias psicosociales y síntomas psicológicos como las alteraciones en los patrones de sueño. Entre los desencadenantes se incluyen el miedo, la angustia, el estrés de no saber qué puede ocurrir. Aparte (sobre todo al principio de la pandemia) se crearon malos hábitos como seguir conectados con los medios electrónicos y postergar el inicio del sueño.

Otra encuesta, esta vez realizada a través de la página web del proyecto Crono Argentina, liderado por Diego Golombek, director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Conicet, descubrió a partir de las 25.000 respuestas recibidas hasta ahora que, especialmente durante la cuarentena estricta, dormimos más y más parejo, pero comenzando más tarde.

“Nosotros no medimos calidad de sueño –aclara Golombek–. Encontramos que los participantes durmieron más y en forma más estable, pero a expensas de hacer todo más tarde (retraso de fase); esto último claramente no es bueno. Los tres hallazgos (más horas, mayor estabilidad y mayor retraso de fase) coinciden con lo que se encontró en varios lugares del mundo. Esto es durante la cuarentena, no en la pandemia en general. Está claro que toda la situación pandémica es incierta, y en muchos casos aumentaron la ansiedad y el estrés, que son los mayores enemigos del sueño”.

“Coronainsomnia”

Para Valiensi, un factor precipitante del insomnio pudo haber sido el aislamiento obligatorio. Para aludir a este fenómeno asociado con la pandemia, y atribuido al estrés durante el confinamiento por Covid-19, se acuñó el nombre de “coronainsomnia”. También se crearon otras denominaciones para captar las nuevas modalidades. Nombres como “vampirosomnia”, para referirse a la tendencia a acostarse más tarde o permanecer despierto hasta altas horas de la noche por estar encerrados y conectados a medios electrónicos. Y a la ansiedad generada por el deseo de alcanzar el sueño perfecto que refleja la creciente afición por “relojes inteligentes” y otras aplicaciones comenzó a llamársela “orthosomnia”. “En lugar de ayudar, muchas veces esta conducta exacerba el insomnio, sobre todo en personas ansiosas, que se obsesionan viendo cómo y cuánto durmieron”, afirma Valiensi.

“Cuando hablamos de ‘trastornos del sueño’, nos referimos a un grupo de más de 100 desórdenes del dormir descriptos en la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño (ICSD, según sus siglas en inglés, catalogados por la American Academy of Sleep Disorders) y cada uno tiene su prevalencia –detalla Averbuch–. Por ejemplo, incluso en épocas normales, alrededor del 35% de las personas siente que no duerme lo suficiente; el 46% de los que padecen trastornos frecuentes informan que faltan o cometen errores en su trabajo, en comparación con el 15% de los que duermen de manera saludable. Se calcula que alrededor del 30% de los hombres y el 40% de las mujeres en algún momento padecen insomnio”.

Las apneas del sueño se dan en entre el 15% y el 25 % de la población (más en hombres). Se estima que la narcolepsia afecta a aproximadamente entre el 0,02% y el 0,067%, pero está subdiagnosticada. “Vemos muchos más casos que los que se reportan”, destaca Averbuch.

El síndrome de las piernas inquietas (una necesidad prácticamente irresistible de mover las piernas al acostarse, que puede interrumpir el sueño) es un trastorno común y se presenta en entre el 3 y el 10% de la población.

“Las consultas aumentaron mucho en estos últimos años, principalmente entre la gente joven –cuenta Averbuch–. No sabemos a ciencia cierta si fue como consecuencia del Covid o de la convivencia obligada que hizo que las parejas o convivientes estén más atentas a esto”.

“En los estudios que realizamos, siempre encontramos peor calidad de sueño en los mayores de 65 años –detalla Valiensi–. Sin embargo, los porcentajes de trastornos de ansiedad fueron mayores tanto en 2020 como en 2021 en los más jóvenes y trabajadores. Un estudio realizado por pediatras italianos encontró que los niños tenían peor calidad de sueño que los adolescentes. Esto también se reportó en la Argentina y se especula que deben haber influido el cambio de hábitos, las clases online, el encierro, el aislamiento. Encontramos que la gente compartió más sus sueños con familiares y amigos, sobre todo al inicio de la pandemia. Muchos refirieron haber soñado más y recordado más en la primera parte de la pandemia que en la segunda”.