Edith Hermida confirmó que está separada de Roberto «Batata» Fernández con una frase muy dura contra quien fue su pareja durante 18 años. «No lo aguanto«, disparó muy picante la panelista de Bendita (El Nueve) al aire ante la sorpresa de sus compañeros de ciclo. Cabe recordar que en las últimas semanas una compañera suya, Lola Cordero, también se separó de su marido tras muchos años de relación.

Mientras en Bendita hablaban sobre el cumpleaños que le organizaron Flor Vigna y Sabrina Rojas a Luciano Castro y sobre cómo debería ser la relación entre exparejas, Edith Hermida reveló que se separó de su marido después de 18 años y una hija (Amparo). Pero lo que más sorprendió fue la franqueza con la que la panelista se refirió a su separación.

«Yo estoy separada y no lo aguanto«, disparó con todo Hermida. Pero eso no fue todo, porque insistió en sus fuertes palabras contra el hombre que fue su pareja durante tanto tiempo: «Lo odio hasta la muerte. Lo odio, lo odio«. «Menos mal que se fue a vivir lejos«, agregó filosa la panelista de Bendita.

Entonces, Any Ventura la enfrentó y trató a su compañera de «odiadora«. Entre risas, y lejos de hacerse la desentendida o negarlo, Edith Hermida dejó bien en claro que el vínculo con Roberto Fernández no quedó en los mejores términos: «Al ex se lo odia hasta la muerte. Rencor hasta el último día de tu vida. Ni olvido ni perdón, total«.

Edith Hermida disparó contra Viviana Canosa

Después de un informe de Bendita TV que analizó el tenso intercambio entre Canosa y Maratea -ella lo trató de «salame» y de «frívolo», y él salió a responderle generando un picante ida y vuelta- la panelista Edith Hermida no se quiso quedar afuera y le dejó un filoso comentario a la exfigura de El Nueve. “Yo soy fan de Vivu, la sigo, la miro y me quedo hipnotizada”, precisó, irónica, antes de dar la estocada final.

“Pero el nivel de impunidad que maneja, yo no lo puedo creer. Que lo acuse de frívolo a Maratea la señora que vino acá a Canal 9 y que hacía todo un programa bailando ‘¡ay que pedirle más, más, más a la vida!’ con el cinturón de Hermès todos los días y la cartera de Louis Vuitton. ¡Me está jodiendo, Canosa! ¡No me pongas nerviosa!”, arremetió.

Por último, en una clara defensa al influencer Edith Hermida exclamó: “Que lo acuse de frívolo cuando ella era recontra súper frívola. Habla desde una impunidad cuando ella venía acá con todas cosas de marca”.