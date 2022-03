Más machista que Canosa, una remera que diga

Sin dudas que el machismo hace estragos en los medios, pero es difícil encontrar hoy, al menos por lo que se dice públicamente, alguien más machirula que Viviana Canosa.

El viernes por la noche dijo tantas barbaridades, que hasta criticó el gobierno de la provincia de Buenos Aires entregue toallitas femeninas a mujeres sin recursos porque «la prioridad tiene que ser que coman». Canosa es un canto a las frases hechas sin sentido, que son avaladas por quiénes la acompañan.

«Hoy vamos a atender un par de muñecos», comenzó la editorial Canosa, con un lenguaje que en una cancha de fútbol sonrojaría a cualquiera.

«Qué boludas», le dijo a las periodistas María O’Donnell y Romina Scalora, por algo que dijo Santiago Cafiero (el insulto a Jorge Lanata), que las comunicadores se encargaron de aclarar que no consentían ni estaban de acuerdo. Pero a Canosa le sirve insultar, en su círculo machista «es cool».

En ese camino, sumó a Lorena Maciel, hasta Gabriela Cerruti, y las mandó «al dentista, no pueden estar con los dientes así amarillos».

Canosa no quiere a ningún periodista que informe, que trabaje, que no sea como ella, una estrella de los lugares comunes y capaz de decir cualquier cosa por un punto de rating.

Luego se enojó con el periodista Diego Iglesias, al que llegó a decirle al aire «hijo de puta», literal, sin vueltas. Desbocada total. Sin que nadie le diga nada. ¿Quién queda mal insultando, el que insulta o el que reciba el insulto? ¿Canosa sabrá la respuesta?

Luego se la agarró con Ernesto Tenembaum: «Detesto a los pedófilos, los detesto, asco me dan los pedófilos como vos. No te editaron Tenembaum. ¿Qué tiene de malo ver pornografía infantil? Si no sos pedófilo pega en el palo, tiene todo de malo se pedófilo».