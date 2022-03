En la noche del jueves, delincuentes ingresaron en una vivienda familiar y la desvalijaron. Se llevaron electrodomésticos y dos máquinas de coser con la que la mujer trabajaba. La comunidad en forma global salió a repudiar el hecho y a dar muestras de solidaridad, como una amiga colega que le ofreció sus máquinas.

De acuerdo a lo informado por familiares a través de las redes sociales, el incidente ocurrió entre las 20 y 22 horas, tiempo en que la familia se ausentó de la vivienda que está ubicada en la Avenida Santa Rosa Oeste al 3700.

Cuando la familia, un matrimonio con tres hijos, regresó a su hogar advirtieron que una de las puertas había sido forzada. Y también que faltaba un televisor y dos máquinas de coser marca Singer, cuyas fotos agregó al posteo.

La joven de inmediato recurrió a las redes para expresar su desesperación e impotencia. «Vecinos acabó de llegar a mi casa ¡y me acaban de robar mis herramientas de trabajo! Me duele corazón ¿por qué hay personas así? Si no le hacemos daño a nadie. ¡Por favor ayuden compartir y que mis cosas aparezcan y el televisor también!», imploró.

Ayer, la joven expresó sus sentimientos. «Aún no lo puedo creer, los que nos conocen saben lo que nos costó tener lo que nos robaron. Mis máquinas las amaba, porque lo que hacía lo hacía con amor, porque amaba mi trabajo. Y dejé mucho por esto, por dedicarme a lo que me gusta», se lamentó.

«No puedo entender porque hay gente que se lleva como si nada lo que no es suyo, lo que no les costó. Fue una noche muy larga donde casi no dormí. Ver mi taller sin mis herramientas. Mi mesa sin el televisor (que ni miraba tele, pero mis hijos si) ¡Que impotencia no poder hacer más!», agregó.

«Siento que mi corazón se me sale del pecho de la angustia, sé que no va hacer fácil -recuperar lo robado-. Las cosas cuestan mucho. Ojalá aparezcan, ojalá no compren cosas robadas, ponete una mano en el corazón», reclamó a vecinos y vecinas.

Fuente: Diario La Arena