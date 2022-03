Sandra Mara Fernandes, la mujer de 33 años que fue sorprendida por su marido mientras tenía relaciones sexuales con un hombre en situación de calle al que había ido a ayudar en Brasilia, dijo en un audio y ante la policía que el sexo fue consentido, pero también que vio “imágenes de su esposo y Dios” en el vagabundo.

En una serie de audios de Whatsapp que llegaron a los medios brasileños, Sandra contó que cuando vio al indigente le dio “ganas de darle un abrazo”. Hasta relató que se dieron un beso frente a su suegra, que dejó a la mujer boquiabierta, según el diario Metrópoles.

Después del beso, lo invitó a subirse a su auto. “Fui a buscar un lugar oscuro y vacío cerca de la estación de micros para estar juntos. Sentí la necesidad de dejarlo entrar en mi auto”, confesó.

También dijo que había recibido un “mensaje de Dios” para ayudar al hombre y luego que vio “imágenes de su esposo y Dios” en el vagabundo.

La mujer está internada en un hospital psiquiátrico

Su marido, el entrenador personal Eduardo Alves, de 31 años, los sorprendió y dio una fuerte golpiza al indigente, que fue registrada pro cámaras de seguridad.

En una entrevista con el diario Metrópoles, el hombre aseguró que su matrimonio “sigue en pie” y afirmó que su esposa estaba sufriendo un brote psicótico y que fue víctima de violencia sexual por parte del indigente.

“Por mucho que me haya convertido en el hazmerreír, conozco a la persona con la que vivo todo este tiempo. Muchas cosas de las que están hablando no encajan con la persona que es ella”, dijo en la entrevista. “No tengo nada que perdonar, fue un brote, ella no tiene conciencia, no fue premeditado”, dijo.

El hombre confirmó que su esposa se encuentra internada en un psiquiátrico. Y agregó: “Lo que me dijeron es que ella está en un brote y no puede responder por sí misma. Está en tratamiento, todavía está despierta, pero con medicamentos y no tiene sentido crítico”.

El entrenador personal también dice que era la primera vez que su esposa tenía un brote y que ella no toma medicamentos ni otras sustancias.

Eduardo Alves dijo que no se arrepiente de haber atacado al hombre. “Haría lo mismo“, aseguró.

La versión del vagabundo

Según el diario Metrópoles, el vagabundo que fue violentamente atacado en Brasilia por un personal trainer cuando tenía sexo con la esposa de este aseguró que fue la mujer la que se acercó a él y le preguntó: “¿Jugamos?”.

En el testimonio que brindó en la comisaría, el indigente dijo que alrededor de las 21:30 del martes un auto se detuvo cerca de la escuela parroquial de la localidad de Planaltina, en la capital brasileña. En el interior del vehículo estaba la mujer del entrenador personal, quien -según el agredido- lo llamó y le pidió que se acercara.

Poco después, la mujer le habría dicho: “¿Jugamos?”. Y de acuerdo con el testimonio del vagabundo, fue ella la que lo convenció de subirse al coche.

Si bien el vagabundo admitió haber tenido relaciones sexuales, negó haber violado a la mujer. Asimismo, detalló que mientras estaba desnudo y teniendo sexo con el la mujer dentro del auto, un “hombre enojado ingresó al vehículo” y se desató una pelea. Además, aseguró que no conocía a la mujer.