Guido Kaczka fue acusado de formar parte de una estafa relacionada a la construcción de un complejo de viviendas. El conductor suele mantener un perfil bastante bajo con respecto a su vida personal, sin embargo, este jueves salieron a la luz algunos detalles con respecto a esta situación que puso en jaque el nombre de la emblemática figura de El Trece.

Según informaron en LAM, Guido Kaczka habría sido víctima de una estafa relacionada a un complejo de viviendas en Punta del Este, Uruguay. Pía Shaw fue la encargada de explicar el tema y aseguró que lo habían trabajado el documento legal junto a Ana Rosenfeld, la abogada que actualmente trabaja como panelista en el programa de América TV.

«Guido Kaczka habría quedado involucrado en una pelea entre legal. Guido Kaczka y otras personas querían hacerse una vivienda en Uruguay con la empresa Solanas», comenzó por explicar la panelista mientras mostraban la foto de la obra en construcción. Sin embargo, parece que los inversores se encontraron con grandes limitaciones para obtener sus viviendas en tiempo y forma y terminaron involucrados en una denuncia por estafa.

«Esta empresa (Solanas) contrata a su vez a otra empresa que la ayuda con todo lo que es maquinaria«, continúo Pía para poner en contexto. Sin embargo, ambas empresas tuvieron un problema de números y no llegaron a un acuerdo, motivo que llevó a la empresa contratada a elevar una denuncia al complejo y a los inversores, entre ellos, a Guido Kaczka.

«Guido Kaczka tendrá que presentarse en la Justicia cuando lo llamen. Él ya está citado, pero ya cuenta con un abogado», finalizó el tema Pía Shaw. Sin embargo, aún no se trata de un caso cerrado.

La palabra de Guido Kaczka en medio de la polémica

Luego de informar los detalles con respecto a este escándalo mediático, la producción de LAM mostró las declaraciones públicas de Guido Kaczka en medio de la polémica que lo involucra.

El conductor de Los 8 Escalones del Millón participó de un móvil con el programa de Ángel de Brito y negó formar parte de la estafa o al menos aseguró «no estar enterado de nada». «No me estafaron. No creo. Lo voy a chequear. No entendí nada de eso. El estafado es el último en enterarse», aseguró Kaczka.

Ante la insistencia del cronista, Guido aseguró que se pondría al tanto del tema, pero que estaba seguro que era «algo que se había inventado». Asimismo, luego de estas declaraciones, Ana Rosenfeld aseguró que ella se había comunicado con el conductor y que «no hay nada en contra de Guido Kaczka». Además, la abogada también aseguró que el productor dejó en claro que «el tema únicamente llegó a los medios porque figura su nombre, sino nunca se habría generado el escándalo».